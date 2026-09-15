Un nene de 7 años murió de tres disparos durante el ataque a balazos contra una casa

La localidad mendocina de Las Heras se encuentra consternada por la muerte de un niño de 7 años que quedó atrapado en medio de una balacera que tuvo lugar en su vivienda el lunes a la noche.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió a las 21.15 cuando tres sujetos llegaron hasta la casa y abrieron fuego en varias direcciones: tres proyectiles impactaron en Leonel Ortíz y uno de ellos le provocó la herida mortal en la zona de la arteria femoral.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo por habitantes del sector, donde los médicos intentaron estabilizarlo, pero la lesión fue mortal, y finalmente se confirmó su fallecimiento por un shock hipovolémico.

La investigación quedó en manos del fiscal de Homicidios, Oscar Malla, quien intentaba determinar quiénes fueron los atacantes y cuál fue el motivo de la agresión.

¿Qué dice la investigación ?





Una de las principales hipótesis apunta a un presunto conflicto vinculado al narcomenudeo, aunque la pesquisa recién comenzaba y buscaba establecer con precisión qué había ocurrido.

En la escena del crimen se desplegó un fuerte despliegue policial para contener los disturbios que se generaron tras la balacera y que dificultaron las tareas de la Policía Científica y Homicidios.

Mientras los uniformados contenían la situación, Científica trabajó para levantar rastros y reconstruir la trayectoria de los disparos, y buscaron determinar desde dónde comenzaron los tiros y cuántos proyectiles fueron disparados contra la casa. Sí saben que los sujetos escaparon en un vehículo rojo y analizan las cámaras de seguridad del Acceso Norte.

Dramático testimonio de la hermana de la víctima





Valeria, la hermana del niño que mataron, relató que en la mañana del lunes les intentaron prender fuego la vivienda y que a la noche volvieron y se sucedieron los disparos.

"¿Por qué era la bronca? Culparon a mi otro hermano de un robo. Esto pasó en la mañana. Mi hermanito no tenía la culpa de nada. ¿Por qué los vecinos no muestran las cámaras?", expresó Valeria, mientras intentaba explicar el origen de la disputa y rechazando acusaciones de narcotráfico.

Valeria pidió que los vecinos muestren las cámaras (El Siete).

Según su testimonio, durante el ataque de la noche los agresores dispararon contra distintas personas que se encontraban en el lugar. Se trata de la balacera en la que Leonel resultó gravemente herido.

El hermano señalado por el supuesto robo, según explicó la mujer, no se encontraba en la zona al momento de los ataques. Valeria, en cambio, afirmó que permaneció sola en la casa y que no conoce los nombres de las personas que protagonizaron la agresión.

"Cayó un auto con tres tipos y se bajaron a atacar nomás. Llegaron en auto y se fueron corriendo", agregó.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy



