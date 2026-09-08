Un nene de 9 años murió tras caer del quinto piso de un edificio en Comodoro Rivadavia

Un impactante hecho generó conmoción en las últimas horas. Un nene de 9 años murió este lunes luego de caer desde el quinto piso de la Torre III del complejo habitacional Las Torres, ubicado en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Según las primeras informaciones, el chico se encontraba al cuidado de una niñera cuando, por circunstancias que aún no fueron determinadas, cayó desde una ventana del departamento.

En esa línea, la investigación busca establecer qué ocurrió en los minutos previos al accidente. Tras precipitarse desde el edificio, el menor impactó contra el toldo de un kiosco ubicado dentro del complejo habitacional y terminó sobre el techo del comercio. Vecinos que observaron la situación dieron aviso a los servicios de emergencia y solicitaron asistencia.

Una ambulancia llegó al lugar y los profesionales médicos realizaron las primeras maniobras de atención antes de trasladar al menor de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Pese al trabajo de los médicos, horas más tarde se confirmó su deceso.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía y personal de Bomberos, quienes trabajaron en el lugar y tomaron las primeras medidas para reconstruir la secuencia de los hechos. La investigación quedó centrada en determinar desde qué punto exacto se produjo la caída.

Por último, los investigadores deberán establecer qué sucedió dentro del departamento antes del episodio y cómo el nene terminó cayendo desde el quinto piso. También se busca precisar las circunstancias en las que se encontraba bajo el cuidado de la niñera y reconstruir toda la secuencia para determinar qué ocurrió.