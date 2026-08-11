Un perito forense dijo que Maradona empezó a deteriorarse "10 días" antes de morir y pudo haberse alertado

Continúa el juicio por la muerte de Diego Maradona en el tribunal de San Isidro. En el marco de una nueva audiencia, declaró Carlos Cassinelli, ex director de Medicina Legal de la Policía Científica bonaerense.

El testigo apuntó que en la Junta Médica se determinó que Maradona era un paciente de riesgo. E indicó que tenía una insuficiencia renal, hepática y cardíaca, condición que no pudo incorporar de un día para otro.

Sobre sus días en internación domiciliaria, el perito informó: "En esta última etapa surgió que Maradona tenía insuficiencia cardíaca compensada, alcoholismo, cirrosis e insuficiencia renal. En un paciente como él, sus antecedentes cardiológicos pesan a la hora del seguimiento del estado de salud. En el caso puntual de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, el paciente debe tener medicación diaria para el resto de su vida aunque estuviera compensado".

Y puntualizó: "Nosotros en la Junta determinamos que lo mejor para Maradona era un centro de rehabilitación. La internación domiciliaria, en este caso en particular, no tenía que ser la primera opción por su cuadro. Era un paciente difícil de poder controlarlo y seguirlo en su domicilio".

"El deterioro fue progresivo. Desde que se externa hasta su fallecimiento, fue en ese lapso. Unos 10 días antes, por lo menos. Se pudo haber alertado", enfatizó Cassinelli.

Por su parte, expresó sobre la situación de Maradona: "La agonía es un período entre la vida y la muerte donde de a poco se van perdiendo funciones. Es un período donde el pasaje a la muerte es irreversible. Tenemos signos de que el corazón empieza a latir con menos frecuencia, la respiración que se vuelve con falta de aire, hipotensión, cianosis. Este proceso de muerte en Maradona consideramos que se extendió durante 12 horas".

Además, consideró que no hubo médicos que se hicieran cargo de él, y apuntó a la actuación de Agustina Cosachov y Leopoldo Luque.

"Luque creo que fue solo dos veces, una se retira los puntos y en la otra Maradona lo echó. Cosachov fue cuatro veces; solo una entró a verlo, otras dos no lo vio y la cuarta es cuando murió", explicó.