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Martes, 11 de agosto de 2026

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HORROR

Un pitbull atacó a un nene de 3 años y lo mató: "Cuando salí, ya se lo estaba comiendo"

El trágico hecho ocurrió en Córdoba. La mamá de la víctima dio detalles del macabro momento.

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Un nene de 3 años murió el domingo pasado en Córdoba tras haber sido atacado por un perro de raza pitbull y la mamá de la víctima describió la espantosa escena que debió presenciar: "Cuando salí ya se lo estaba comiendo".

El hecho se produjo en la esquina de José Baca y La Santa María, en el barrio Villa La Lonja, donde el niño fue atacado por el perro y sufrió heridas de extrema gravedad en el rostro y el cuello.

El menor de edad, identificado como Salvador, fue llevado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos le practicaron primeros auxilios, aunque no pudieron salvarle la vida.

La familia del nene reveló que las dos personas que viven en el terreno desde donde salió el animal están prófugos y reclamó su detención para que una situación así "no le pase a ningún otro niño".

El terreno desde donde salió el pitbull que atacó y mató a Salvador en Córdoba.
El terreno desde donde salió el pitbull que atacó y mató a Salvador en Córdoba.

El desesperado relato de la mamá de Salvador

Brenda, la madre del niño, describió el impactante momento en el cual descubrió que su hijo había sido atacado por un perro.

De acuerdo con su reconstrucción, ella, el padre de Salvador y el nene estaban en la vereda, donde el hombre estaba lavando una camioneta.

La mujer entró a la casa para empezar a preparar la comida y, unos minutos después, volvió a la vereda pero no vio a la criatura: "Prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por Salvi", relató.

Su pareja le respondió que el niño había ido "para la vuelta", algo que, según explicó la mujer, solía hacer. Brenda comenzó a buscarlo y rápidamente advirtió que no estaba donde esperaba encontrarlo.

El desgarrador testimonio de Brenda, mamá de Salvador, el nene atacado por un pitbull.
El desgarrador testimonio de Brenda, mamá de Salvador, el nene atacado por un pitbull.

Al final, se supo que el niño se había alejado unos metros y acercado al terreno desde donde salió el pitbull. "Cuando lo vi, ya se lo estaba comiendo", graficó la mujer, con una frase que hiela la sangre.

La mujer pidió que quienes tenían bajo su responsabilidad al animal fueran detenidos: "Lo único que quiero es que esto no le pase a ningún otro niño más. Quiero que esa persona vaya presa. Es lo único que pido por mi hijo".

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