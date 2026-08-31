Un pitbull mató a una beba de 4 meses: la atacó mientras dormía y le provocó heridas graves en la cabeza

Una beba de apenas cuatro meses murió tras sufrir graves heridas después de ser atacada por un pitbull. La nena fue trasladada de urgencia a un hospital, pero no logró sobrevivir a las lesiones provocadas por perro.

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Pablo Nogués y volvió a poner el foco sobre los ataques de estas razas, después de otros casos recientes. En uno de ellos, un nene de 3 años resultó herido y quedó fuera de peligro, mientras que otro chico de la misma edad murió.

De acuerdo con los datos que figuran en el expediente, la beba dormía en una vivienda de la calle O'Brien al 4300 cuando el animal ingresó al sector de la casa donde se encontraba. El perro la atacó y le provocó una grave herida en la cabeza.

La pequeña, identificada como Emma Lunay, fue llevada de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Federico Abete, donde quedó internada en estado reservado. Los médicos realizaron maniobras de reanimación para intentar salvarla, pero finalmente murió como consecuencia de las lesiones.

La tía de la beba contó a medios locales que no sería la primera vez que el animal protagonizaba un episodio de este tipo. Aseguró que anteriormente ya había mordido a una persona y que también había atacado y matado a otros animales.

" Estaba toda ensangrentada "

En diálogo con Canal Provincial, Micaela, tía de Emma, contó que la mamá de la beba la tomó en brazos y salió desesperada a la calle en busca de ayuda. Llevaba a su hija herida después del ataque del pitbull.

Según relató, la nena estaba "toda ensangrentada" y, en medio de la desesperación, la madre tropezó y cayó al piso cuando estaba por llegar a la esquina. Poco después, recibieron asistencia y Emma fue trasladada al hospital, donde finalmente murió.

La mujer también explicó que los dueños del perro serían familiares de la mamá de la víctima. Además, aseguró que el animal mató a otros dos animales y que anteriormente había mordido a un vecino.

Esos antecedentes todavía no fueron confirmados públicamente por las autoridades y forman parte del testimonio de la tía de la beba.

El perro quedó bajo observación de Zoonosis

Tras la denuncia, personal de Zoonosis retiró al pitbull de la casa y lo llevó a una dependencia municipal. Según medios locales, estará diez días bajo observación sanitaria obligatoria, por disposición judicial.

Consultada sobre qué pasará con el animal, Micaela respondió: "Supuestamente lo van a sacrificar, pero no sé". Hasta el momento, las autoridades no confirmaron que esa vaya a ser la decisión.

Mientras tanto, la investigación avanza. La Policía y la Justicia toman declaraciones para reconstruir cómo ocurrió el ataque y establecer si hubo alguna responsabilidad de los dueños que permitió que el perro llegara hasta el lugar donde dormía Emma.