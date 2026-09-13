Un preso prendió fuego un colchón como protesta: murieron él y un compañero

Dos detenidos murieron durante un incendio en la Comisaría Primera de Perito Moreno, en Santa Cruz, luego de que uno de ellos prendiera fuego un colchón como medida de protesta para que lo trasladaran hacia otra ciudad.

El incendio ocurrido en el sector de alojamiento de detenidos terminó con la vida de Oscar Emiliano Olivera y Javier Nicolás Pereyra, y provocó que otras diez personas fueran atendidas de urgencia en un hospital.

Según la información preliminar, Olivera habría prendido fuego un colchón y ropa dentro de la celda que compartía con Pereyra, en medio de su reclamo para ser trasladado a la ciudad de Las Heras, a 169 kilómetros, aproximadamente.

Oscar Olivera, el detenido por el crimen de Patricio Velásquez.

El siniestro obligó a desplegar un operativo de emergencia en la dependencia policial, ya que al momento del hecho había cinco detenidos alojados, tres de los cuales fueron evacuados y derivados al Hospital de Perito Moreno.

En total, fueron hospitalizados tres reclusos y siete policías que presentaron diferentes cuadros, como quemaduras e inhalación de monóxido de carbono, según publicó en su sitio web La Opinión Austral.

El subjefe de la Policía de Santa Cruz, Luis Bordón, confirmó las muertes y señaló que siguen investigando las circunstancias del incendio. El ministro de Seguridad provincial, Pedro Prodromos, viajó para interiorizarse sobre la situación y acompañar las diligencias.

La Comisaría Primera de Perito Moreno, en Santa Cruz.

Por qué estaba detenido Oscar Olivera

Olivera permanecía privado de su libertad desde finales de 2025 por el homicidio de Patricio Velásquez, ocurrido en Las Heras.

De acuerdo con la investigación, el ataque tuvo lugar en la intersección de Gobernador Gregores y Rivadavia, cerca de la plaza San Martín.

Olivera habría acuchillado a Velásquez y provocado varias heridas en el abdomen que, posteriormente, derivaron en su muerte.

Testigos aportaron características del atacante, que permitieron la detención de Olivera. El sospechoso tenía heridas cortopunzantes.

Patricio Velásquez murió después de haber sido atacado a cuchilladas.

Tras la atención en un hospital, bajo custodia, quedó detenido e incomunicado por disposición del juzgado interviniente.

En ese mismo episodio también había resultado herido el músico Germán Nahuelcura: recibió cortes en el cuello y debió ser hospitalizado.

Olivera registraba además antecedentes por intento de usurpación de vivienda, resistencia a la autoridad y daños calificados, y ya había generado otra protesta carcelaria de características similares a la que terminó en tragedia.

Quién era Javier Pereyra

La segunda víctima fatal del incendio era oriundo de Perito Moreno y se encontraba detenido en esa localidad por una causa de robo calificado, según fuentes policiales citadas por La Opinión Austral.