Un repartidor murió tras ser embestido por el tren Sarmiento cuando intentaba cruzar con la barrera baja

Una tragedia generó gran conmoción en las últimas horas, donde un repartidor que circulaba en bicicleta murió luego de ser embestido por una formación del tren Sarmiento cuando intentaba cruzar las vías con la barrera baja.

El accidente ocurrió este jueves por la tarde en el barrio porteño de Flores, en el paso a nivel de la calle Granaderos. Según informaron fuentes de Trenes Argentinos, el ciclista habría intentado atravesar las vías pese a que la barrera se encontraba baja y terminó siendo embestido por una formación que circulaba por el lugar.

Minutos después del impacto llegó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME),que constató que el trabajador había fallecido como consecuencia de la violencia del choque. En ese sentido, indicaron que el cuerpo quedó debajo de la formación y sufrió la amputación de ambas piernas.

La víctima tenía aproximadamente 35 años y, hasta el momento, no trascendió su identidad. La Policía y los investigadores trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias exactas del hecho y reconstruir la secuencia previa al impacto.

En tanto, el accidente también tuvo consecuencias sobre el servicio del tren Sarmiento. Las formaciones dejaron de salir desde la terminal de Once y el recorrido quedó limitado temporalmente al tramo comprendido entre Liniers y Moreno, mientras se realizaban las tareas correspondientes en la zona.

Por su parte, un episodio de similares características sucedió en mayo pasado en Flores. Un hombre de 76 años fue atropellado por una formación del Sarmiento en el paso a nivel de la calle Gervasio de Artigas, cuando caminaba por las vías.

En aquella oportunidad, el SAME encontró al hombre consciente y lo trasladó al Hospital Piñero, donde recibió atención por un traumatismo de cráneo y otras lesiones.