Una adolescente de 13 años fue baleada y está en terapia intensiva

Una nena de 13 años permanece internada en grave estado luego de recibir un disparo en la cabeza dentro de una vivienda ubicada en la ciudad de Mar del Plata.

El episodio ocurrió durante la noche del viernes 11 de septiembre y abrió una investigación para determinar en qué circunstancias se produjo el ataque y quién manipulaba el arma.

La investigación quedó en manos de las autoridades, que buscan reconstruir cómo ocurrió el disparo y determinar la procedencia del arma.



¿Quienn le disparo a la adolescente?

El episodio ocurrió durante la noche del viernes en una propiedad situada en Camusso al 1700, entre Arana y Goiri y Soler, en el barrio Fortunato de la Plaza.

Por motivos que todavía intentan esclarecerse, se efectuó un disparo que impactó directamente en la cabeza de la menor y la dejó gravemente herida.

Una de las versiones incorporadas a la causa indica que la víctima y su supuesto novio de 16 años habrían estado manipulando un arma de fuego sin ningun tipo de control familiar.

Tras lo ocurrido, la adolescente fue llevada inicialmente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los profesionales consiguieron estabilizarla para derivada al Hospital Materno Infantil.

Allí, fue sometida a una intervención quirúrgica y quedó alojada en terapia intensiva. Pese a que la operación fue positiva, su estado continúa bajo monitoreo permanente y el pronóstico informado es reservado.

En paralelo, las autoridades comenzaron a tomar declaraciones a posibles testigos para reconstruir la secuencia y determinar cuál fue la participación de las personas que estaban dentro del domicilio al momento del episodio.

En principio, el chico de 16 años quedó involucrado, mientras los investigadores intentan establecer si efectivamente mantenía una relación sentimental con la víctima. Esa posibilidad forma parte de las versiones que analiza la causa, pero aún no fue confirmada.

La adolescente de 13 años permanece internada en terapia intensiva y bajo estricta vigilancia médica tras ser operada.

Otro de los interrogantes centrales está relacionado con la procedencia del arma de fuego. Los investigadores buscan determinar quién era su propietario, cómo llegó hasta la vivienda y de qué manera terminó en manos de los menores.

Las actuaciones iniciales estuvieron a cargo de la Comisaría 16ª y, debido a que hay menores involucrados, la causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con intervención de la fiscal de turno Mariana Baqueiro.

La investigación continúa abierta y serán las pericias sobre el arma, junto con los testimonios recolectados, las que permitirán avanzar sobre cómo se produjo el disparo que dejó gravemente herida a la adolescente.



