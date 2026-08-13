Una adolescente de 16 años apareció muerta y la Justicia investiga a un compañero de colegio

La investigación por la muerte de Cecilia Lazcano, de 16 años, ocurrida en la localidad correntina de Alvear, sufrió un giro que cambia el foco de la investigación.

La hipótesis inicial indicaba un supuesto suicidio. Pero las pericias médicas y el análisis de videos captados por cámaras de seguridad de la zona ayudaron a orientar la causa hacia un presunto homicidio.

El posible asesinato ocurrió en la madrugada del 15 de julio, cuando la joven salió de su casa para reunirse con un compañero del colegio al que asistía. Horas más tarde, la víctima fue hallada en la calle con lesiones severas en la zona cervical y en uno de sus brazos.

Nuevos peritajes incriminan a un compañero de colegio de Cecilia.

Según los primeros datos recabados por la Policía, la joven intentó pedir auxilio golpeando las puertas de varias casas, pese a que no podía hablar debido a la gravedad de sus heridas.

La víctima fue atendida de urgencia en un centro de salud de Alvear y luego fue derivada a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Santo Tomé. Sin embargo, falleció horas después como consecuencia de los cortes sufridos.

Del supuesto suicidio a la investigación por homicidio

En la etapa preliminar del caso, las autoridades evaluaron la posibilidad de una autolesión. No obstante, el informe final de la autopsia realizada por el cuerpo médico forense determinó que las mecánicas de las heridas no eran compatibles con un accionar propio, lo que obligó a recaratular el expediente como investigación de homicidio.

A partir de la nueva hipótesis, la investigación se centró en un compañero de colegio de la víctima, identificado en la causa bajo la sigla J. Aunque en sus primeras declaraciones el sospechoso negó haberse encontrado con Lazcano durante esa madrugada, los peritajes contradijeron su testimonio.

El trabajo sobre los celulares de la víctima y el sospechoso permitió detectar y recuperar conversaciones que habían sido eliminadas de la memoria del aparato perteneciente a J. Dichos registros arrojan intercambios de mensajes que refieren al ataque.

Además, los encargados del caso analizaron el material captado por las cámaras de videovigilancia dispuestas en las inmediaciones del lugar donde fue hallada la joven. Las imágenes registraron el paso del sospechoso junto a la víctima portando una pala.

Minutos después, las mismas cámaras captaron el retorno del adolescente en soledad y sin la herramienta de excavación.

La fiscalía intenta establecer si existió una etapa de planificación previa y si el elemento tenía como finalidad la ocultación del cuerpo.

A su vez, los investigadores consideran la participación o conocimiento previo del hecho por parte de la novia del sospechoso -quien le habría solicitado que asesina a Lazcano-, así como de un tercer individuo del entorno.

Tras este giro en la causa, J fue imputado y está detenido en un Centro de Contención Juvenil.