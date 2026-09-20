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Domingo, 20 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
CÓRDOBA

Una adolescente de 16 años murió atropellada: el conductor intentó escapar pero fue detenido

Ocurrió en la localidad de La Carlota, en Córdoba. Otros dos jóvenes resultaron heridos.

SGorostiaga
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Una adolescente de 16 años murió y otros dos resultaron gravemente heridos este domingo por la mañana luego de ser embestidos por un vehículo en la localidad cordobesa de La Carlota.

El trágico hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana cuando un conductor a bordo de un Suzuki Alto chocó contra el grupo de jóvenes, por causas que aún se investigan, y luego intentó escapar.

No obstante, algunos metros más adelante, el automovilista de 46 años fue detenido y quedó imputado por homicidio culposo mientras la Justicia busca esclarecer la mecánica del hecho y las circunstancias que produjeron el accidente.

Qué se sabe del accidente

Efectivos policiales llegaron este domingo por la mañana a la Avenida Sabattini al 900, donde se produjo el siniestro, al ser alertados por un llamado al sistema de emergencias 101 de La Carlota.

Allí constataron que la joven había fallecido como consecuencia del impacto mientras que los dos adolescentes que la acompañaban tuvieron que ser trasladados a centros de salud para recibir atención médica.

El lugar donde se produjo la tragedia.&nbsp;
El lugar donde se produjo la tragedia. 

Un joven fue ingresado a un hospital local y el otro tuvo que ser derivado al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto. Ambos permanecen internados con pronóstico reservado, según el parte policial.

La investigación del caso quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, que ordenó mantener el secreto de sumario mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.

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