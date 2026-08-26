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Miércoles, 26 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
TRAGEDIA

Una adolescente de 17 años luego de volcar con un cuatriciclo en Mendoza

El accidente sucedió en la localidad de Buen Orden. Una de las hipótesis sostuvo que habría intentado acomodarse el casco mientras circulaba. Como resultado del siniestro.

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Una adolescente de 17 años murió en San Martín, Mendoza, luego de sufrir un grave accidente mientras circulaba en un cuatriciclo. La víctima, identificada como Agustina Micaela Spisso, sufrió heridas de consideración tras el vuelco y falleció pese a la asistencia médica recibida.

El accidente ocurrió este domingo, en circunstancias que todavía son investigadas por la Justicia. Según las primeras averiguaciones, una de las hipótesis apunta a que la joven habría intentado acomodarse el casco mientras conducía, una maniobra que pudo haber provocado que perdiera el control del cuatriciclo.

Tras el vuelco, Agustina recibió asistencia por parte del personal de emergencias y fue trasladada de urgencia al Hospital Perrupato. Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, los médicos realizaron las tareas correspondientes, pero finalmente constataron su fallecimiento.

Una adolescente de 17 años luego de volcar con un cuatriciclo en Mendoza

La adolescente vivía junto a sus padres y sus dos hermanos en el distrito de Buen Orden, en el departamento mendocino de San Martín. Su muerte generó conmoción entre familiares, amigos y compañeros de la institución educativa a la que asistía.

Desde la Escuela N.º 4 Libertador Simón Bolívar, donde Agustina cursaba quinto año, expresaron su pesar por la muerte de la estudiante. "Con profundo pesar" comunicaron el fallecimiento de la joven y destacaron que permanecerá "en nuestros corazones siempre".

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que busca determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y reconstruir los momentos previos al vuelco. Los investigadores trabajan sobre las primeras declaraciones y demás elementos que permitan establecer si la maniobra con el casco tuvo relación directa con la pérdida de control del vehículo.

El caso volvió a poner el foco en los riesgos asociados al uso de cuatriciclos, especialmente ante maniobras que pueden provocar la pérdida de dominio del vehículo. 

Mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, la comunidad educativa y los allegados de Agustina despiden a la adolescente, cuya muerte causó una profunda conmoción en San Martín.

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