Una beba de 10 meses murió tras recibir un disparo y su madre está grave en Lanús

Una beba de 10 meses murió y su madre, de 18 años, permanece internada en grave estado luego de recibir disparos dentro de una vivienda de Villa Diamante, en el partido bonaerense de Lanús.

El trágico episodio ocurrió durante la tarde de este domingo. Por el hecho fue detenido E.A.B., de 22 años, tío paterno de la menor. De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, el joven se encontraba manipulando una pistola cuando se habría producido un disparo accidental que alcanzó tanto a la beba como a su madre.

La Policía tomó conocimiento de la situación a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de dos personas heridas de arma de fuego a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Diamante. Debido a la gravedad de las heridas, ambas fueron trasladadas por una ambulancia del SAME al Hospital Evita de Lanús.

La menor, llamada Cataleya, presentaba una herida de bala que ingresó por el lado izquierdo del abdomen y salió por el muslo derecho. A pesar de los esfuerzos de los médicos, la beba murió poco después de ingresar al centro de salud, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En tanto, su madre, identificada como Micaela T., también resultó herida. La joven recibió un disparo por la espalda y tuvo orificio de salida, por lo que debió ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. Según la última información oficial, permanece internada con un cuadro grave e inestable.

Luego de las primeras averiguaciones, los investigadores aprehendieron al joven de 22 años. Sin embargo, todavía intentan establecer con precisión cómo se produjo el disparo y cuál fue la mecánica del episodio, mientras que uno de los principales interrogantes está relacionado con el arma utilizada.

La Policía preservó la vivienda ubicada sobre la calle San Judas para realizar las pericias correspondientes, pero no encontró la pistola ni evidencias balísticas en el lugar.

Por último, la causa quedó en manos de la UFI N°8 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, que investiga el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, consumado y en grado de tentativa.