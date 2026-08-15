Una beba de un año y medio murió ahogada en la pileta de su casa

Una beba de un año y seis meses murió ahogada en San Juan tras caer a una pileta ubicada en el patio de su casa. La pequeña fue encontrada por su madre, quien salió a buscarla después de notar que no estaba dentro de la vivienda.

El trágico hecho ocurrió el viernes en un domicilio ubicado sobre la calle Colombia, en el barrio Villa América, departamento Capital. Según las primeras averiguaciones, la beba había salido al patio junto a su hermana melliza sin que los adultos se dieran cuenta.

Al notar que las niñas no estaban dentro, la mamá salió a buscarlas y encontró a una de ellas dentro de la pileta. Los vecinos se acercaron para ayudar y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se coordinaba su traslado.

La pequeña fue llevada al Hospital Rawson, donde los médicos siguieron con las tareas para intentar estabilizarla. Sin embargo, sufrió un paro cardíaco como consecuencia del ahogamiento y murió pese a los esfuerzos del equipo de salud.

Los padres también debieron ser asistidos en el mismo hospital tras enterarse de la muerte de su hija. En las horas siguientes, recibieron acompañamiento y contención psicológica por parte de profesionales especializados.

Qué investigan sobre la muerte de la beba en San Juan

Una de las hipótesis que analizan los investigadores está relacionada con una puerta que conecta el interior de la casa con el patio trasero, donde se encuentra la pileta.

Según las primeras averiguaciones, en ese momento un jardinero estaba trabajando en ese sector de la vivienda. Por eso, los investigadores intentan determinar si la puerta pudo haber quedado abierta o sin el debido cierre y si esto permitió que las mellizas llegaran hasta la pileta sin que los adultos lo advirtieran.

La beba fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, pero falleció pese a los intentos de reanimación (Archivo).

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que ya comenzó a reunir pruebas y tomar declaraciones para reconstruir los momentos previos al accidente. También busca establecer si hubo algún tipo de responsabilidad por parte de terceros.

La investigación avanza y todavía no se determinó con precisión cómo la pequeña llegó hasta el interior de la pileta.