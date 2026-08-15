Una camioneta atropelló a cinco personas y destruyó un almacén: un muerto y cinco heridos

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas después de que una camioneta volcara a toda velocidad y las atropellara arriba de la vereda.

El conductor de una Toyota RAV4 perdió el control en la madrugada de este sábado en el barrio Las Avenidas de Mar del Plata.

El accidente se produjo apenas pasadas las 2:30 en la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre. En primera instancia hubo una colisión entre dos vehículos.

De acuerdo a los primeros reportes, un Volkswagen Gol Trend habría impactado contra la parte trasera de la RAV4, lo que provocó un accidente aún más espectacular y peligroso: la camioneta perdió estabilidad, volcó sobre uno de sus laterales y salió despedida hacia la vereda.

Este vehículo se subió a toda velocidad a la vereda y se incrustó contra un local, mientras había varias personas paradas en el ventanal.

Una persona falleció, mientras que otra sufrió una fractura de cadera.