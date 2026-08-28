Una camioneta fue en contramano y chocó de frente con un auto en un impactante accidente

Un fuerte accidente ocurrió este viernes por la mañana en el barrio porteño de Coghlan, donde una camioneta que habría intentado realizar un sobrepaso invadió el carril contrario y chocó contra otros vehículos. Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Pirovano.

De acuerdo con la información, uno de los vehículos realizó una maniobra de sobrepaso que terminó con la invasión del carril por el que circulaban otros automóviles.

En medio de esa maniobra, el vehículo impactó contra otro auto y luego chocó de frente contra otro que avanzaba en sentido contrario.

Este vehículo era utilizado como de aplicación y llevaba a una pasajera en el momento del accidente. El impacto provocó importantes daños y dejó heridas a las personas que viajaban en los autos involucrados.

La conductora de uno de los rodados sufrió un fuerte traumatismo en la zona de la pelvis. La lesión es de carácter quirúrgico y la mujer permanece internada en el Hospital Pirovano.

Tres personas fueron trasladadas al Hospital Pirovano

Además de la conductora, la pasajera de 32 años que viajaba en el auto de aplicación sufrió politraumatismos y también fue trasladada al mismo centro de salud para recibir atención médica.

El conductor señalado como responsable de la maniobra que desencadenó el choque también resultó herido y fue derivado al Hospital Pirovano.

El accidente generó un importante operativo durante la mañana en la avenida Ricardo Balbín al 2700. La intervención se concentró en la zona donde ocurrió el choque y en la asistencia de los tres heridos.

Mientras las personas lesionadas recibían atención médica, quedaron bajo seguimiento de los profesionales del Hospital Pirovano, donde fueron trasladadas después del impacto.