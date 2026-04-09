Una chica de 21 años murió al caer de la moto en la que iba como acompañante

Una joven mujer perdió la vida en la mañana de este jueves en Mendoza cuando cayó de la moto en la que viajaba de acompañante.

El hecho sucedió en una rotonda ubicada sobre el corredor "Marciano Cantero" y calle Gorriti en la localidad Godoy Cruz.

Testigos indicaron que cuando escucharon los ruidos llamaron en forma urgente al 911. Al lugar llegó personal de la Policía de Mendoza, de la policía vial, de bomberos y médicos del Servicio Coordinado.

Los profesionales de la salud procedieron a revisar a los ocupantes de la moto que habían quedado tendidos sobre el asfalto y a los pocos minutos tuvieron que informarles a sus familiares que la mujer de tan solo 21 años ya había dejado de existir.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la presencia de personal de Policía Científica para que realizara las pericias correspondientes al lugar el impacto, el control de la documentación y análisis de alcoholemia al conductor de la moto de tan solo 19 años, quien fue trasladado a la guardia del Hospital Central, por las heridas.

También instruyó al personal del Cuerpo Médico Forense para que procedieran a retirar los restos de la víctima fatal y fuesen trasladados para la realización del informe de necropsia correspondiente.

Una versión indica que el conductor chocó contra la rotonda, derrapó y ambos ocupantes cayeron al suelo.

Otra versión indica que la moto fue impactada por una camioneta cuando íba ingresando a la rotonda.

Ahora será tarea de los investigadores dar con la causa verdadera del incidente vial que le costó la vida a la joven mendocina.