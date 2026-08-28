Una chica de 22 años filmó cómo golpeaba a su hijo de 4 y lo compartió en TikTok: denunciada confesó todo

Una mujer fue imputada luego de filmarse mientras golpeaba brutalmente a su hijo de 4 años y publicar el video en la red social TikTok.

El hecho generó indignación masiva en las redes sociales y derivó en la inmediata intervención de las autoridades policiales y judiciales de la zona norte del Conurbano bonaerense.

La difusión del video en redes sociales y la justificación de la agresora

En la grabación compartida por la propia imputada, se la puede ver agrediendo físicamente al menor en el rostro y el cuerpo mientras le grita e intenta justificar su accionar culpando al padre del niño.

El material audiovisual se viralizó rápidamente en la plataforma TikTok, provocando decenas de denuncias de usuarios que alertaron a las fuerzas de seguridad.

Tras la masiva difusión del contenido, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal de la Servicio Local de Protección de Derechos del Niño acudieron al domicilio familiar para resguardar la integridad física del menor.

Intervención judicial y medidas de protección para el menor

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Violencia Familiar de San Fernando tomó intervención en la causa e imputó a la mujer por el delito de lesiones agravadas por el vínculo.

Las autoridades dispusieron una medida cautelar de restricción perimetral y la quita de la custodia inmediata de la criatura.

El niño agredido fue derivado a un centro médico para realizar los exámenes físicos correspondientes, donde los profesionales de la salud constataron que se encuentra fuera de peligro. Actualmente, el menor permanece al cuidado de su entorno familiar directo bajo el seguimiento continuo del área de Desarrollo Social.