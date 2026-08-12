Una chica de 29 años se descompensó y fue al hospital: tenía un tubo de ensayo con marihuana en sus genitales

En Mendoza, una mujer acudió al nosocomio más cercano a su domicilio, luego de desvaneserse en horas de la madrugada.

Según indicaron fuentes policiales a Crónica, el hecho quedó al descubierto en la madrugada de este miércoles en la guardia del hospital "Diego Paroissien", ubicado en el departamento Maipú.

Allí, se informó que una chica de 29 años asistió a las 3.30 de la mañana luego de haberse descompensado.



De inmediato, los médicos realizaron el control pertinente y al ser revisada le encontraron un tubo de ensayo con marihuana dentro de su vagina.

Por protoloco, en el caso tomó intervención la Oficina Fiscal de jurisdicción y la droga quedó secuestrada.