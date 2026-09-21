Una cuidadora se casó con un jubilado en estado terminal y la familia lo descubrió en el velorio

La Justicia de Santa Fe busca esclarecer la validez de un matrimonio entre un hombre de 80 años y su cuidadora personal, pocas semanas antes de su muerte a causa de una enfermedad oncológica irreversible.

El descubrimiento del vínculo ocurrió de imprevisto durante el velorio del anciano, cuando la mujer que había sido contratada para asistirlo en su domicilio comunicó que se casaron tres semanas antes de su fallecimiento.

Además de presentar el acta matrimonial, la cuidadora alegó ante la familia del hombre que ambos mantenían una "unión convivencial" desde 2018.

El matrimonio se habría concretado tres semanas antes del fallecimiento del paciente.

Los sobrinos del fallecido, quienes se encargaban del cuidado cotidiano del enfermo, afirmaron que desconocían por completo la existencia de cualquier tipo de relación afectiva o legal de esa naturaleza.

Ante esta situación, el abogado de la familia, Alejandro Otte, interpuso una denuncia para impugnar la legitimidad del matrimonio y determinar si el adulto mayor fue engañado.

La querella remarcó que el hombre se hallaba completamente postrado en una cama y bajo un tratamiento paliativo con altas dosis de opiáceos para mitigar los dolores de su cuadro terminal.

Ante este escenario, los denunciantes cuestionaron el trámite, debido a que el documento oficial registra que la ceremonia matrimonial se llevó a cabo de manera presencial en la sede del Registro Civil de la localidad.

La causa penal, iniciada en septiembre de 2021 y reactivada recientemente en los tribunales santafesinos investiga si el consentimiento del hombre fue emitido de forma libre y voluntaria, o si existió una alteración de su capacidad de comprensión.

Los peritajes presentados por la querella pusieron en tela de juicio la autenticidad de la firma plasmada en el acta de matrimonio, al advertir discrepancias con el patrón del fallecido.

Además de la mujer que trabajaba como asistente del paciente, se investiga a la titular del Registro Civil que convalidó la ceremonia y a los testigos que presenciaron el acto.

De acuerdo al expediente, dichos testigos habrían brindado datos diferentes en sus testimonios iniciales.