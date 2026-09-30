Una jubilada de 82 años fue ferozmente atacada por un pitbull en Córdoba: los vecinos intervinieron para salvarla

Un impactante hecho generó conmoción en las última horas. Una mujer de 82 años fue atacada por un pitbull en Villa Allende, Córdoba, y sufrió graves heridas, entre ellas una fractura de fémur.

El dramático episodio ocurrió este martes en el barrio Lomas Sur de la localidad de Villa Allende. Según indicaron fuentes del caso, el animal se habría escapado de la casa de sus dueños y se abalanzó sobre la mujer en plena calle.

Al llegar al lugar los efectivos policiales encontraron a la jubilada tendida en el suelo y presentaba lesiones en su miembro inferior derecho.

Ante la situación, solicitaron una ambulancia y los profesionales de emergencias constataron que la mujer sufrió heridas compatibles con mordeduras y una fractura de fémur, por lo que fue trasladada al Hospital de Unquillo.

De acuerdo con información publicada por medios locales, varios vecinos intervinieron para intentar liberar a la mujer del ataque del perro. En ese sentido, indicaron que, en medio de la desesperación, utilizaron un arma blanca para herir al animal hasta conseguir que dejara de atacarla.

Cuando llegaron los efectivos, encontraron al pitbull sin vida y con distintas heridas cortantes en el cuerpo. Las circunstancias en las que murió el animal también forman parte de la investigación.

En tanto, otra mujer de 72 años fue asistida durante el operativo por una herida cortante en una de sus manos y luego fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

La Justicia busca determinar cómo se produjo el brutal ataque del animal y qué ocurrió durante la intervención de los vecinos, quienes mencionaron que el mismo perro había atacado a otra mujer en mayo de 2024. Por el momento, las circunstancias exactas del episodio continúan bajo investigación.