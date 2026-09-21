Una jueza porteña declaró inconstitucional la baja en la edad de imputabilidad y sobreseyó a un adolescente de 14 años

La titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Laura De Marinis, declaró este lunes inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado por un robo en grado de tentativa.

En su fallo, la magistrada sostuvo que el menor implicado es "no punible".

"A lo que apunto es que, como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros. No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero", sostuvo la jueza en su resolución.

La titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Laura De Marinis.

La causa en la que interviene De Marinis se inició el 10 de este mes cuando un hombre denunció que un grupo de al menos cuatro adolescentes le quiso robar el celular mientras caminaba por la vía pública. La víctima, de 47 años, pudo escapar y pedirle auxilio a un oficial de la Policía de la Ciudad con el que se cruzó. Así, tras interceptar a los sospechosos, se inició el trámite por "tentativa de robo".

El menor de 14 años estaba imputado junto a otras tres personas, aunque fue el único de los cuatro que recibió el sobreseimiento.

Asimismo, el fallo de la jueza De Marinis es el segundo contra la nueva ley. La magistrada de Lomas de Zamora Marta Pascual ya había declarado la suspensión del régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires aunque la decisión luego fue revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

"Es muy difícil construir un país normal así"

La senadora nacional Patricia Bullrich fue la primera representante del oficialismo que salió a repudiar el fallo y en un mensaje en sus redes sociales advirtió que "hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas".

"Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad", criticó la ex ministra de Seguridad en una publicación en su cuenta en X.