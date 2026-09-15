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Martes, 15 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DRAMÁTICO

Una motociclista atropelló a una mujer policía, escapó y la detuvieron: estaba borracha y drogada

El caso ocurrió durante un control de vehículos en la zona norte del Gran Buenos Aires y la sospechosa, de 25 años, fue posteriormente apresada por los funcionarios.

Fernando Vázquez
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Una motociclista de 25 años, que se hallaba alcoholizada y drogada, atropelló e hirió a una mujer policía durante un control de vehículos, en  un suceso registrado en el norte del conurbano bonaerense. La joven fugó en el rodado, aunque luego resultó detenida por las autoridades.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada como la sargento Natalia Elizabeth Rodríguez, de 39 años.

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Según agregaron los informantes, los funcionarios certificaron que la sospechosa presentó alcoholemia de 1,19 g/l y un narcotest positivo debido a que había consumido marihuana.

Así fue el hecho

Trascendió que el hecho se produjo en el cruce de avenida Hipólito Yrigoyen (la Ruta Nacional 197) y General José María Paz, cuando los uniformados trataron de identificar a la muchacha, que guiaba un motovehículo Gilera Smash, con el dominio finalizado en DEW.

De manera repentina, la implicada resolvió escapar, oportunidad en la que embistió a Rodríguez.

Momentos después, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) apresaron a la involucrada en la esquina de Juan Ruíz de Alarcón y Boulogne Sur Mer (la ruta provincial 9), en las cercanías de un arroyo.

Las heridas de la víctima

Rodríguez, en tanto, fue conducida de urgencia a un hospital de la zona, comprobándose que había sufrido una fractura en el brazo derecho y politraumatismos.

A la joven se la trasladó a la comisaría segunda del distrito.  

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Atentado y resistencia a la autoridad y lesiones graves", la Unidad Funcional Descentralizada perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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