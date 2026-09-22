Una mujer chocó su auto contra dos vehículos estacionados y volcó: llevaba champagne y bebidas energizantes

Una mujer de 34 años protagonizó un brutal choque y vuelco en el barrio porteño de Villa Lugano y debió ser trasladada a un hospital con politraumatismos.

El incidente ocurrió en Larrazábal al 3100, en la intersección con Crisóstomo Álvarez, e involucró el auto de la conductora y otros dos vehículos que estaban estacionados.

La mujer consiguió salir del vehículo por sus propios medios antes de que arribaran los equipos de emergencia que la atendieron y decidieron su traslado al Hospital Grierson, donde quedó internada por politraumatismos.

El impacto alcanzó a un Renault Laguna y una Volkswagen Saveiro que estaban estacionados y no tenían ocupantes. El Honda Fit de la conductora quedó volcado sobre la calle.

Los equipos de emergencia inspeccionaron el vehículo de la mujer y encontraron una botella de champagne, vasos descartables y latas de bebidas energizantes. Además, testigos señalaron que la mujer estaba alterada y que mantuvo discusiones con integrantes del SAME y el propietario de uno de los vehículos dañados.

Gustavo, dueño del Renault Laguna, contó cómo fue el momento posterior al impacto y cuestionó el comportamiento de la conductora: "No se podía hablar con ella, estaba muy alterada, se la agarró con los policías y me insultó un poquito, así que muy bien no estaba. A esta chica habría que sacarle el registro".

El hombre también se refirió a las bebidas que fueron encontradas dentro del Honda Fit y señaló: "Aparentemente, la chica habría festejado el Día de la Primavera de manera muy particular. Lo bueno es que no pasó nada".

El operativo estuvo a cargo de personal de Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Comisaría Vecinal 8 A y un equipo del SAME. Se investiga la causa que provocó el choque y vuelco.