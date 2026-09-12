Una mujer de 30 años murió tras volcar el auto en el que viajaba con sus padres y su hijo

Una familia regresaba de Chile cuando el auto en el que viajaba despistó y volcó. Como consecuencia del accidente, una mujer de 30 años, que iba al volante, murió. En el vehículo también viajaban sus padres y su hijo de apenas 2 años.

Ocurrió alrededor de las 15:30 del viernes, a la altura del kilómetro 1302 de la Ruta Nacional 237, en cercanías de Villa El Chocón y en dirección a Picún Leufú, Neuquén, de donde son oriundos.

Por causas que todavía se investigan, el Renault Fluence que conducía la mujer mordió la banquina, perdió el control y volcó.

En el vehículo también viajaban los padres de la mujer, de 58 y 59 años, y su hijo de 2 años. Como consecuencia del accidente, ella sufrió un fuerte golpe en la cabeza y las lesiones le provocaron la muerte prácticamente en el acto, de acuerdo con lo que informó LM Neuquén.

Los otros ocupantes fueron asistidos

Los otros tres ocupantes del vehículo también debieron ser atendidos tras el vuelco. El padre de la conductora, de 59 años, fue trasladado al hospital de Villa El Chocón, mientras que su madre, de 58, fue derivada a un centro de salud de Cutral Co.

En tanto, el hijo de la mujer, de apenas 2 años, no sufrió heridas. El nene viajaba en su asiento de seguridad y llevaba puesto el cinturón al momento del hecho.

Cómo ocurrió el vuelco

Según la información aportada por las autoridades, el tramo donde ocurrió el hecho tiene dos curvas consecutivas. El Renault Fluence habría dado al menos dos vueltas antes de quedar detenido a un costado de la ruta.

Una de las hipótesis que analizan los investigadores es que el auto podría haber circulado a una velocidad elevada. A esto se suma que la banquina tiene un desnivel de entre 10 y 15 centímetros respecto de la calzada, lo que pudo haber generado una maniobra peligrosa cuando el vehículo se desvió.

En el lugar trabajaron bomberos de Villa El Chocón, personal de Tránsito de Neuquén y efectivos de la Policía provincial. Ahora, las pericias buscan determinar cómo perdió el control la conductora y reconstruir las circunstancias que terminaron provocando el vuelco.