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Miércoles, 16 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
HORROR

Una mujer descubrió de una forma shockeante que su hija menor de edad había sido abusada por el abuelo

La madre de la niña radicó la denuncia policial y ya interviene la Comisaría de Mujeres y Familia. Ocurrió en Santiago del Estero.

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Una mujer denunció que su hija menor de edad había sido abusada por el abuelo, lo cual derivó en una investigación de la Comisaría de Mujeres y Familia, y en medidas de protección para la presunta víctima.

El hecho ocurrió en una casa del interior de la provincia de Santiago del Estero, en donde se encontraban la menor de edad, su mamá y el abuelo de la nena, de 67 años, acusado de violación.

La investigación quedó en manos de la fiscal Dra. Natalia Malachevsky, quien ordenó las primeras medidas para resguardar a la víctima y dispuso la identificación del acusado y una prohibición de acercamiento.

El caso se conoció a partir de la denuncia policial, en la cual la mujer relató que observó a su hija saliendo de un dormitorio y subiéndose el pantalón, publica El Liberal.

La comisaría donde habría sido radicada la denuncia.
La comisaría donde habría sido radicada la denuncia.

La escena despertó sospechas en la madre, quien decidió preguntarle qué había sucedido en la habitación. Según la denuncia, la nena señaló  que el abuelo le había bajado el pantalón para realizarle tocamientos en las zonas íntimas.

Fue luego del grave relato que la mamá se presentó en una dependencia policial y formalizó la denuncia penal, tras lo cual la causa comenzó a ser investigada por la Comisaría de Mujeres y Familia.

La fiscalía citó a la denunciante para que ratificara la exposición realizada ante la Policía y así avanzar con el protocolo de contención correspondiente.

Con el objetivo de preservar a la niña, se mantienen bajo reserva tanto la identidad de la víctima como el lugar donde sucedieron los hechos denunciados.

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