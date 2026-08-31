Detuvieron a una mujer que discutió con su ex pareja y le arrojó agua hirviendo

Una mujer fue detenida en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, acusada de arrojarle agua hirviendo a su ex pareja. Fue capturada tras pasar varios días prófuga de la Justicia.

La imputada fue identificada como Claudia Elizabeth Romero, sobre quien pesaba una orden de captura tras la agresión ocurrida el lunes 24 de agosto.

Según figura en el expediente, el ataque ocurrió alrededor de las 21:15 en una vivienda ubicada sobre la calle Honestidad, entre Montevideo y La Paz, durante una fuerte discusión entre Romero y su ex pareja.

La imputada fue identificada como Claudia Elizabeth Romero.

De acuerdo con los investigadores, la mujer mantenía un altercado con un hombre de 27 años, cuando de repente le arrojó agua hirviendo sobre el cuerpo. La víctima sufrió quemaduras de segundo grado en ambas manos, en las piernas y un muslo.

Tras el ataque, una unidad de la Policía Sanitaria acudió al lugar para trasladar de urgencia al herido hacia el Hospital Julio C. Perrando.

Al día siguiente, la madre del joven agredido denunció a Romero en la Comisaría 14° Metropolitana. La mujer declaró que su hijo le confirmó que su atacante había sido su ex pareja.

En consecuencia, la Fiscalía notificó la imputación y se dispuso la detención inmediata de Romero. La búsqueda estuvo a cargo de personal de la Comisaría 14° en conjunto con efectivos de la División Investigaciones Complejas de Chaco.

Finalmente, la agresora fue detenida mientras circulaba por una calle cercana a su domicilio, donde ocurrió el ataque. Tras su aprehensión, Romero quedó alojada en la sede policial mientras aguarda la citación de la Fiscalía para prestar declaración indagatoria.