Una mujer fue hallada sin vida en su casa e investigan un femicidio

Una mujer fue hallada ahorcada en su vivienda y luego se descubrió que había sido estrangulada, en un tremendo suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron al autor del femicidio.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Victoria Ramírez.

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Según agregaron los informantes, el hallazgo se produjo días pasados en una finca situada en calle 62 A al 5700, entre 157 y 157 A, donde los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) observaron el cadáver de esta mujer.

La víctima tenía signos de estrangulamiento

Trascendió que, en un comienzo, los uniformados creyeron que la víctima se había quitado la vida mediante la utilización de una soga, aunque posteriormente los peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y lograron determinar que presentaba signos de estrangulamiento.

Apresaron al sospechoso

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría tercera del distrito apresaron al sospechoso, de 24 años, gracias a un allanamiento realizado en un domicilio ubicado en la calle Manuel de Sarratea al 200, casi en el cruce con Doctor Pedro Bourel, en el Barrio Lomas de Monteverde.

Consta en el sumario que los policías obtuvieron testimonios y, a su vez, se ocuparon de analizar las imágenes que habían sido captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en el mencionado vecindario, para, de esta manera, capturar al individuo.

Intervino en el expediente, que en un principio se había caratulado "Averiguación de causales de muerte" y que se recaratuló "Homicidio", la doctora Silvia Noemí Borrone, fiscal subrogante de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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