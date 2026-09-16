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Miércoles, 16 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
PAGA DIOS

Una mujer llevó un colchón en taxi, gastó 16.740 pesos y se fue sin abonar

Una mujer de 41 años fue denunciada por un taxista luego de ingresar a su vivienda sin abonar el viaje. Intervino el 911 y quedó imputada por estafa.

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Una mujer de 41 años quedó imputada por estafa luego de no pagar un viaje en taxi que había realizado durante la madrugada de este miércoles y cuyo valor era 16.740 pesos. El chofer activó el botón antipánico y dio aviso al 911 después de que la pasajera ingresara a una vivienda sin abonar el servicio.

Minutos antes de las 2, un taxista de 50 años llegó a un domicilio ubicado en la zona de Pringles y Arenales, en Mar del Plata. Allí, la mujer cargó un colchón en la unidad y le pidió al conductor que la trasladara hasta Magnasco al 2300.

El taxista hizo la denuncia.
El taxista hizo la denuncia.

Una vez que llegó al destino, la pasajera descendió del vehículo junto al colchón. Luego hizo una parada previa en González Chávez al 1400 y pidió regresar hasta un domicilio ubicado en Arenales al 4500.

La denuncia y la causa por estafa

Al finalizar el recorrido, la mujer ingresó a la vivienda sin pagar el viaje. El importe reclamado por el chofer era de 16.740 pesos, por lo que el conductor comunicó lo ocurrido al operador de la empresa, que posteriormente dio aviso al sistema de emergencias 911.

Cuando llegó el personal policial, la mujer salió y entró reiteradamente de la vivienda. Según la información del caso, mantuvo una actitud hostil hacia los efectivos e insultó a los policías que acudieron tras el pedido de auxilio.

Frente a los agentes, la pasajera también se negó a abonar el importe correspondiente al viaje. El episodio derivó en la intervención de la Justicia y en la formación de una causa por estafa.

La mujer no tenía impedimentos legales vigentes al momento de la intervención policial. Por ese motivo, no se dispuso ninguna medida restrictiva de su libertad tras el episodio. 

Deberá declarar ante el fiscal de Delitos Económicos David Bruna. 

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