Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 30 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
CONMOCIÓN

Una mujer murió tras caer del quinto piso de un hotel: su pareja quedó detenida

La primera hipótesis apunta a que se habría quitado la vida, aunque no descartan una pelea que haya generado el fatal desenlace.

SGorostiaga
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Una mujer falleció este jueves en horas de la madrugada luego de caer desde el quinto piso de un hotel  donde pasaba unos días de vacaciones. Su pareja fue detenida.

La víctima fue identificada como Tamara Daniela Schiffini, de 31 años, quien falleció en el momento como consecuencia del impacto. Por su parte, Damián Gozzotti quedó a disposición de la justicia.

Los efectivos policiales recopilaron las cámaras de seguridad de la zona, pero por la gran cantidad de árboles que hay alrededor del inmueble no se llegó a ver con claridad qué es lo que ocurrió.

Durante las primeras investigaciones destacaron que el cuerpo de la víctima no presentaba lesiones que den indicios de la defensa de un ataque y se busca determinar con precisión qué es lo que ocurrió.

Que se sabe del caso

La primera hipótesis es que Schiffini se habría quitado la vida. No obstante, los investigadores no descartan que se haya producidio una pelea entre ambos que provocó el trágico desenlace.

Según detallaron las autoridades, la caída de la mujer se produjo cerca de las 4:30 de la mañana. La pareja se encontraba en el hotel hacía tres días y fueron los otros alojados quienes dieron aviso a las autoridades.

La pareja de la mujer detalló, al ser indagado, que escuchó ruidos durante la madrugada y vio a la víctima sentada en el borde del balcón. En ese momento intentó sostenerla, pero Schifini se habría arrojado al vacío antes de que él llegara.

El hombre permanece demorado hasta que finalicen las pericias correspondientes por el caso a la espera de que el fiscal Óscar Malla, que encabeza las investigaciones, dicte una resolución.


Esta nota habla de:
1
Un maestro salvó a 1.643 alumnos de morir ahogados durante la inundación en Nepal: ¿Cómo lo hizo?
HÉROE

Un maestro salvó a 1.643 alumnos de morir ahogados durante la inundación en Nepal: ¿Cómo lo hizo?

2
Alerta por El Niño en la primavera y el verano: cuáles son las zonas del país con mayor riesgo de inundación
ATENCIÓN

Alerta por El Niño en la primavera y el verano: cuáles son las zonas del país con mayor riesgo de inundación

3
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 31 de agosto, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 31 de agosto, según las encuestas

4
Cámaras de seguridad captaron una aterradora actividad paranormal en su casa y el video estremeció a todos
PELIGRO

Cámaras de seguridad captaron una aterradora actividad paranormal en su casa y el video estremeció a todos

5
Capital Humano continúa con el pago del ex Potenciar Trabajo: los beneficiarios
IMPORTANTE

Capital Humano continúa con el pago del ex Potenciar Trabajo: los beneficiarios

Últimas noticias de Mendoza