Una mujer murió tras caer del quinto piso de un hotel: su pareja quedó detenida

Una mujer falleció este jueves en horas de la madrugada luego de caer desde el quinto piso de un hotel donde pasaba unos días de vacaciones. Su pareja fue detenida.

La víctima fue identificada como Tamara Daniela Schiffini, de 31 años, quien falleció en el momento como consecuencia del impacto. Por su parte, Damián Gozzotti quedó a disposición de la justicia.

Los efectivos policiales recopilaron las cámaras de seguridad de la zona, pero por la gran cantidad de árboles que hay alrededor del inmueble no se llegó a ver con claridad qué es lo que ocurrió.

Durante las primeras investigaciones destacaron que el cuerpo de la víctima no presentaba lesiones que den indicios de la defensa de un ataque y se busca determinar con precisión qué es lo que ocurrió.

Que se sabe del caso

La primera hipótesis es que Schiffini se habría quitado la vida. No obstante, los investigadores no descartan que se haya producidio una pelea entre ambos que provocó el trágico desenlace.

Según detallaron las autoridades, la caída de la mujer se produjo cerca de las 4:30 de la mañana. La pareja se encontraba en el hotel hacía tres días y fueron los otros alojados quienes dieron aviso a las autoridades.

La pareja de la mujer detalló, al ser indagado, que escuchó ruidos durante la madrugada y vio a la víctima sentada en el borde del balcón. En ese momento intentó sostenerla, pero Schifini se habría arrojado al vacío antes de que él llegara.

El hombre permanece demorado hasta que finalicen las pericias correspondientes por el caso a la espera de que el fiscal Óscar Malla, que encabeza las investigaciones, dicte una resolución.



