Una mujer se tiró a nadar al Lago Lácar y murió tras sufrir una descompensación

Una mujer de 76 años murió tras haberse metido a nadar en el Lago Lácar, en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén.

El trágico hecho ocurrió en la zona de la Costanera, cerca de la escultura de Los Ciervos, pese a los esfuerzos médicos por salvarla.

La mujer fue retirada del agua con vida, pero sufrió una fuerte descompensación mientras era asistida en la orilla.

Los equipos de emergencia le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, pero la víctima murió.

La emergencia médica y los policías, presentes en el lugar para asistir a la víctima (La Mañana de Neuquén).

El hecho ocurrió el sábado y la víctima fue identificada por su familia como Ani De La Cruz Riffo, según publicó La Mañana de Neuquén.

La primera reconstrucción arrojó que la mujer había ingresado por sus propios medios a un sector de poca profundidad del lago.

Los testigos declararon que, segundos después, la víctima comenzó a realizar movimientos extraños, por lo cual alertaron a las autoridades.

Intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico, de la Comisaría 23, brigadistas del Sistema Integrado de Emergencias y miembros de la Prefectura Naval Argentina.

El trágico hecho ocurrió en la zona de la Costanera, cerca de la escultura de Los Ciervos.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén, que ordenó la autopsia para determinar la causa de la muerte.

Como primeras medida, Criminalística examinó el cuerpo y determinó que no presentaba signos de violencia ni indicios de una intervención de terceros.

Una de las hipótesis que se analiza está relacionada con la temperatura del agua, ya que en esta época del año el Lácar registra valores de entre 5°C y 8°C.

En este punto, no se descarta que el frío haya desencadenado un cuadro de hipotermia y, posteriormente, un paro cardíaco, aunque la confirmación llegará con la autopsia.