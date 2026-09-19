Una policía embarazada de seis meses recibió un disparo de parte de un compañero dentro de una comisaría

Una policía embarazada de seis meses recibió un disparo dentro de la comisaría por parte de un compañero. Sucedió poco después de que ambos llegaran al cuartel tras participar de un procedimiento.

El episodio tuvo lugar el lunes alrededor de las 10 en la Comisaría 34ª de La Bebida, en el departamento de Rivadavia, San Juan.

Por el momento, la investigación apunta a que fue un accidente, pero el efectivo quedó imputado por lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El agente fue identificado como Cristian Exequiel Albarracín y quedó detenido tras lo sucedido. La mujer, Mariana Sol Jofré, tiene 29 años y debió ser trasladada al Hospital Guillermo Rawson.

La policía, que atraviesa el sexto mes de embarazo, fue sometida el jueves a una operación para retirar el proyectil que había quedado alojado en su cuerpo. Luego de la operación, recibió el alta médica.

La policía herida fue identificada como María Sol Jofré; se encuentra fuera de peligro (Imagen: gentileza El Zonda).

Tanto Jofré como su bebé se encuentran fuera de peligro y evolucionaron favorablemente después de la intervención.

Cómo ocurrió el disparo

Según la reconstrucción inicial de la Fiscalía, Albarracín y Jofré se encontraban en la sala principal de la Comisaría 34ª junto a otros efectivos. En ese momento, el agente tomó su pistola reglamentaria Bersa TPR9 y se produjo la detonación.

El proyectil impactó en la espalda de Jofré, que estaba sentada en una silla. Sus compañeros dieron aviso al servicio de emergencias 107 y la mujer fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson para recibir atención médica.

La investigación también determinó que, antes del episodio, Albarracín le había prestado el arma a otro efectivo, de apellido Castro, para participar de una persecución. Al regresar a la comisaría, el compañero se la devolvió con un proyectil en la recámara.

Según el relato incorporado a la causa, Albarracín manipuló la pistola sin advertir que estaba en esas condiciones y fue entonces cuando se produjo el disparo que hirió a Jofré. De todas formas, la Justicia busca establecer con precisión cómo se produjo la detonación.

Avanza la investigación

Tras el episodio, los investigadores secuestraron la pistola Bersa TPR9 utilizada por Albarracín y su teléfono celular. También se tomaron muestras al efectivo para realizar estudios de absorción atómica, como parte de las medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido.

El agente quedó imputado por lesiones culposas en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Luego del procedimiento realizado en la dependencia, fue trasladado y quedó alojado en la Comisaría 38ª.

Los investigadores realizaron distintas medidas en la comisaría para avanzar con la reconstrucción del disparo (Imagen gentileza Tiempo de San Juan).

Durante la audiencia de formalización, el juez Federico Rodríguez estableció un plazo de ocho meses para avanzar con la investigación penal preparatoria. En ese período, Albarracín seguirá en libertad.

El efectivo deberá presentarse una vez al mes en la Comisaría 15ª, no podrá salir del país sin autorización judicial y tendrá que evitar cualquier conducta que pueda interferir con la producción de pruebas o el avance de la causa.

Según indicó el medio local Tiempo de San Juan, la investigación quedó a cargo del fiscal coordinador Roberto Ginsberg, el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Facundo Romero.

En tanto, el procedimiento policial está bajo la responsabilidad de Maximiliano Molina, de la División Delitos Especiales.

Ahora, la Justicia deberá determinar con precisión qué ocurrió durante la manipulación del arma y cuáles fueron las circunstancias que terminaron con Jofré herida.