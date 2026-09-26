Una policía escondió a su novio prófugo por homicidio, mintió ante la Justicia y terminó condenada

Una policía de Santa Fe fue condenada a tres años de prisión en suspenso por falso testimonio, luego de que la Justicia comprobara que había mentido sobre el paradero de su novio, quien permanecía prófugo por su presunta participación en un homicidio.

La mujer había asegurado que su relación sentimental había terminado y que desconocía dónde se encontraba el sospechoso. Sin embargo, un allanamiento dejó al descubierto la mentira: ambos continuaban juntos y compartían el mismo domicilio.

La Policía de Santa Fe participó del operativo que permitió localizar al sospechoso y detener a su pareja.

La mentira de la policía que quedó al descubierto

El caso comenzó a investigarse después del asesinato de Federico Pablo Acosta, ocurrido en mayo de este año. En este contexto, los investigadores identificaron a Laureano Yasser Lucero, de 22 años, como uno de los presuntos responsables del ataque.

Al descubrir que el sospechoso mantenía una relación con Camila Belén Quirós, una integrante de la fuerza provincial, los investigadores citaron a la mujer para obtener información que permitiera localizarlo.

El 29 de junio, la mujer declaró ante la Unidad Fiscal de Homicidios que ya no eran pareja, que desconocía su ubicación y que tampoco mantenía contacto con sus familiares.

No obstante, las tareas investigativas, que incluyeron intervenciones telefónicas e informes judiciales, permitieron establecer que el vínculo sentimental continuaba vigente.

Durante el procedimiento secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, municiones, un chaleco balístico, teléfonos celulares, $420.000 en efectivo y documentación oficial perteneciente a la uniformada.

La condena y el futuro de la agente policial

El viernes 25 de septiembre, Quirós reconoció su responsabilidad y aceptó resolver el proceso mediante un juicio abreviado.

El juez Leandro Lazzarini homologó el acuerdo presentado por la fiscal Laura Urquiza y el defensor Ramiro Carrasco, y la condenó a tres años de prisión de ejecución condicional.

La sentencia también estableció la prohibición de tener y portar armas de fuego. Además, la mujer deberá desarrollar una actividad laboral, ya que la condena implicará su baja de la Policía de Santa Fe.

Por su parte, Lucero permanece detenido con prisión preventiva sin plazos, imputado como coautor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Federico Pablo Acosta.

Laureano Yasser Lucero, de 22 años, permanece detenido con prisión preventiva, acusado de participar en el homicidio de Federico Pablo Acosta.

El crimen por el que buscaban al novio de la policía

El hecho ocurrió el 31 de mayo, cuando Federico Pablo Acosta circulaba en moto por la intersección de Juan Díaz de Solís y Uruguay, en la ciudad de Santa Fe.

Según la reconstrucción fiscal, fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en otro rodado. Uno de ellos efectuó al menos seis disparos contra la víctima, provocándole graves heridas.

La víctima permaneció internado en el Hospital José María Cullen hasta el 14 de junio, cuando falleció como consecuencia de una sepsis y una falla multiorgánica.

Por el asesinato también permanece detenido Marcelo Raúl Molinas, señalado como el otro participante del ataque junto a Laureano Yasser Lucero.







