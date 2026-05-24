Una toalla con sangre y siete detenidos, a una semana de la desaparición de un joven en Chaco

Axel Alejandro González es un joven de 21 años, que está desaparecido hace ocho días en Chaco, donde las autoridades detuvieron en las últimas horas a siete personas.

Además, según informaron a la prensa, la causa cuenta con una evidencia que los investigadores analizan con urgencia: una toalla con manchas de sangre hallada en uno de los domicilios allanados que dio positivo en luminol. Aún no se sabe si esa sangre pertenece al joven.

Axel salió de su casa en Resistencia el 16 de mayo para encontrarse con su exnovia en Fontana. Fue la última vez que alguien dijo haberlo visto. Cuando no respondió mensajes ni regresó, su familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Tras los primeros allanamientos en Fontana y Puerto Tirol, la Justicia detuvo a Lorena Gómez, exnovia del joven; Ramón "Kuno" Gómez, su exsuegro; Sergio Gómez, excuñado; y al boxeador Agustín Pucheta. Posteriormente quedaron detenidos otros tres hombres.

Operativo de búsqueda del joven desaparecido (Gentileza Diario Norte).

Los investigadores detectaron que los conflictos entre Axel y la familia de su expareja venían de larga data. En 2024, el exsuegro y el excuñado ya lo habían herido con un arma de fuego en la pierna, según recordó el vocero policial, oficial principal Facundo Gómez.

También encontraron las ojotas de Axel en un campo cercano a la última casa a la que se dirigía. La evidencia ubica al joven en esa zona, pero desde ahí no hay más rastros.

La pista falsa y el boxeador

En paralelo a la investigación principal, circularon en redes sociales publicaciones que acusaban a la Policía de Chaco de haber seguido, golpeado y subido a Axel a un patrullero. Según la Fiscalía, esa versión habría sido difundida desde un perfil falso creado por el boxeador Agustín Pucheta para desviar el foco de la causa.

Las pericias descartaron esa hipótesis. "A través de las pericias se sabe que nunca Axel estuvo dentro de una patrulla", afirmó Facundo Gómez. Los investigadores analizan ahora los diez celulares secuestrados y revisan cámaras de seguridad de la zona.

La familia de Axel no descansa. Su madre participó de las marchas en Resistencia y fue contundente: "No pierdo las esperanzas de encontrarlo. Mi hijo tiene que aparecer, en algún lado está".

También cuestionó la investigación policial y pidió que la causa quede a cargo de la Gendarmería Nacional. "Sospechamos de todos a esta altura. Hay muchas cosas raras que no me cuadran", sostuvo. Además, rechazó los antecedentes que le atribuyen a su hijo: "Las denuncias por violencia de género eran falsas, lo denunció su expareja".

Cómo es Axel

Mide alrededor de 1,70 m, es delgado, tiene el pelo negro enrulado y un tatuaje con el nombre "Lautaro" en el brazo derecho.

El día que desapareció vestía pantalón negro, campera inflable oscura y ojotas blancas -ya halladas en la escena-. Quien tenga información puede comunicarse con las autoridades de Chaco.

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