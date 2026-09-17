Uruguay desmintió un pedido a Reino Unido por un cable submarino con Malvinas: "Cuidado"

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, desmintió categóricamente las versiones periodísticas que señalaban que el Reino Unido había propuesto conectar las Islas Malvinas con el territorio uruguayo mediante un cable submarino de fibra óptica.

En el mismo acto, el mandatario de la Nación vecina reafirmó de forma contundente la postura diplomática de su país respecto a la disputa de soberanía en el Atlántico Sur, al aseverar que "Uruguay tiene posición fija sobre que las Malvinas son argentinas".

El jefe de Estado del país vecino respondió a los rumores durante una rueda de prensa brindada en la Expo Rural del Prado, en la ciudad de Montevideo.

La Embajada argentina había expresado su rechazo ante Cancillería uruguaya por la utilización de la denominación "Falkland Islands" y por material que consideró de contenido político.

Desmentida sobre la propuesta británica y una advertencia





Consultado por los cronistas acerca de la supuesta iniciativa británica para establecer el tendido de fibra óptica entre las islas y las costas uruguayas, Orsi fue categórico al negar la existencia de expedientes o conversaciones al respecto.

"Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo. No se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada", afirmó el mandatario.

En ese sentido, el Presidente uruguayo fue tajante sobre los trascendidos difundidos en las últimas horas: "Nunca tuvimos ninguna propuesta, es una noticia falsa".

Para dar contexto a la infraestructura en desarrollo, Orsi detalló que existe una empresa estadounidense que se encuentra trabajando en un proyecto de conectividad para la región, pero aseguró que esa iniciativa no incluye a las Islas Malvinas como punto de enlace. "Es una noticia falsa", enfatizó.

"Este tema de un cable o de fibra es un error, por decirlo de alguna manera. Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro", advirtió.

Además de desacreditar la versión sobre el cable submarino, el mandatario aprovechó la oportunidad para dejar en claro cuál es la línea diplomática de su administración frente al reclamo argentino sobre el archipiélago.

"Es histórica la posición del Uruguay y nos mantenemos", agregó al precisar que su Gobierno mantiene "buenas relaciones con todos los países".



