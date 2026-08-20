Vaciaron las cuentas del joven asesinado en Chaco mientras era velado: el celular lo tenía la familia de la acusada

El crimen de Matías Julián Álvarez Guardia en Chaco sumó un insólito episodio, ya que su familia denunció que le sacaron dinero de sus cuentas bancarias. Se notificaron misteriosas transferencias un día después de su muerte, cuando era velado y su celular estaba en poder de allegados a la familia de Victoria Luz Cantero, única detenida por el crimen.

La querella denunció las operaciones y detalló que fueron detectadas al analizar movimientos del Nuevo Banco del Chaco (NBCH). También aparecen envíos de dinero hacia otras cuentas y billeteras virtuales.

Según explicó uno de los abogados de la familia a Diario Chaco, el dato central no está en los montos, que no serían elevados, sino en el momento en que se realizaron las operaciones.

Además, la querella solicitó que el dato sea incorporado formalmente al expediente y pidió nuevas medidas de prueba.

Ahora deberán determinar quién tuvo acceso al teléfono, desde qué dispositivo se autorizaron las operaciones y hacia qué cuentas o billeteras fue enviado el dinero.

La familia de la víctima evitó afirmar que se haya tratado de una maniobra intencional. Sin embargo, considera que la coincidencia temporal justifica profundizar la investigación.

"Desentrañar lo que sucedió, cuál fue el móvil y si hay algún contenido económico detrás de esto" es, según explicó el abogado, uno de los objetivos de la presentación.

La fiscal imputó a Canteros por homicidio agravado por el vínculo.

La querella ya informó el hallazgo al Ministerio Público Fiscal y solicitó al banco un informe oficial con el detalle de las operaciones. Ese documento permitirá confirmar las transferencias, identificar las cuentas receptoras y reconstruir cómo se realizaron.

Cómo fue el crimen de Matías Álvarez Guardia





El asesinato de Matías Álvarez Guardia, de 29 años, ocurrió el domingo 2 de agosto en una vivienda de la calle Donovan al 1400, en el barrio 100 Viviendas de Resistencia, Chaco.

Según la hipótesis fiscal, cerca de las 7 de la mañana, durante una discusión, Victoria Luz Cantero tomó un cuchillo Tramontina y atacó a Álvarez Guardia.

Hay testigos que escucharon la discusión. Una vecina declaró haber oído a una mujer reclamar por sus cosas y el celular. Otra contó que escuchó gritos y luego vio pasar a gran velocidad un auto gris oscuro con Cantero en su interior.

Cantero reconoció que había mantenido una pelea con Álvarez Guardia y que lo había herido con un elemento punzante, aunque sostuvo que lo hizo "al defenderse". Después no brindó más explicaciones.

Su hermano Facundo también declaró que ella le dijo que Julián le había pegado y que se había defendido.

Tras el ataque, Álvarez Guardia fue trasladado por un amigo al Hospital Julio C. Perrando, donde fue operado. Sin embargo, murió poco después.



