Vendedor de carbón y conocido tiktoker en su pueblo: quién es el acusado de haber asesinado al hijo de su pareja en Córdoba

Hermenegildo Acosta, de 35 años, quedó detenido y acusado por el asesinato de su hijastro Lautaro Córdoba, de 16, en una casa del paraje Higuera Vieja, en el norte cordobés.

El caso salió a la luz después de que la madre del chico acudiera a una comisaría y denunciara por violencia de género a su pareja y principal sospechoso del crimen.

La investigación por el homicidio comenzó a partir de una denuncia policial de Antonella Vanesa Torres, de 39 años, quien aseguró que Acosta la había golpeado y amenazado de muerte.

Además, la mujer manifestó que el hombre tenía un comportamiento "extraño", que al momento de la agresión se había desnudado y que le había manifestado a ella estar "poseído".

Torres, que pudo escapar de la vivienda, se mostró preocupada por sus hijos que habían quedado en la casa y alertó que podrían estar en peligro, por lo cual un móvil policial se trasladó al domicilio.

Cuando los policías llegaron a la propiedad, encontraron muerto a Lautaro, con múltiples lesiones y heridas compatibles con disparos de arma de fuego, lo cual deberá certificarse con la autopsia.

Acosta permanecía en la casa cuando arribaron los agentes y no se resistió al arresto. Su hijo, de 17 años, también quedó detenido.

La casa en la que fue asesinado Lautaro Córdoba, de 16 años.

En una declaración informal ante los policías, el principal acusado habría intentado explicar lo sucedido con una particular versión: su pareja y el joven quisieron matarlo porque "estaban poseídos por el demonio" y le "contagiaron" ese estado de alienación, razón por la cual cometió el homicidio.

Acosta fue imputado por homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad, mientras que su hijo quedó acusado de homicidio calificado por alevosía.

¿ Quién es Hermenegildo Acosta ?



Acosta es conocido en el pueblo por su actividad en redes sociales, principalmente en TikTok, donde tiene más de 63 mil seguidores y 1,6 millones de "me gusta".

En sus cuentas difunde videos de su vida cotidiana, aparece bailando con su familia y muestra trabajos vinculados al campo. De hecho, se define como "Viejo Campero".

El perfil de Hermenegildo Acosta en TikTok.

Además, utiliza sus perfiles para promocionar un emprendimiento dedicado a la venta de carbón y leña, y en distintas publicaciones reivindica las tareas que realiza y se presenta como un "laburador".

Uno de sus últimos mensajes fue publicado cuatro días antes del crimen y está dirigido a quienes cuestionan su actividad: "Les mando un saludo a todos y a esos que critican también. Ustedes creen que todo lo que yo tengo a mí me lo dieron. Lo gané con esto y laburo con lo mío. Por eso ustedes no progresan en nada".