Vendía droga y ponía a su hija de 12 años a fraccionarla: "Ma, ¿las bolsitas las dejo cortadas?"

Una mujer de 43 años fue condenada a cuatro años y medio de prisión domiciliaria por vender estupefacientes en una vivienda de la provincia de Córdoba e involucrar a su hija de 12 años en la actividad delictiva.

Las autoridades judiciales determinaron que la menor de edad atendía a los clientes y colaboraba con el fraccionamiento y el armado de las dosis de cocaína y marihuana. La mujer aceptó su culpabilidad y le pidió disculpas al juez.

Uno de los mensajes que fueron enviados por la nena mediante WhatsApp y que le dieron origen a la investigación decía: "Ma, ¿a las bolsitas las dejo cortadas o las acomodo en la mesa?".

La mujer había sido detenida en febrero de 2024 luego de un allanamiento que se realizó en la vivienda donde operaban, que se encontraba a pocos metros de un jardín de infantes, y en las últimas horas confirmaron la condena.

La mujer había sido detenida en 2024 por comercializar estupefacientes.

En ese procedimiento policial, el hermano de la acusada pudo darse a la fuga y los efectivos policiales hallaron una gran cantidad de dosis que estaban listas para ser comercializadas, según detallaron las autoridades.

El pedido de disculpas de la mujer

La acusada explicó que se encontraba sola frente al cuidado de sus dos hijos, y que había sido víctima de violencia de género por parte de su expareja, que se encuentra privado de su libertad.

Ante el juez, reconoció el delito que cometió, pidió disculpas y sostuvo que fue una decisión impulsada por las dificultades económicas que atravesaba para sostener a su familia. Esta acción fue clave para que le redujeran la condena.

Fue condenada a cuatro años y medio de prisión domiciliaria cuando desde la fiscalía habían solicitado que se le imponga una pena de seis años debido a que consideraban que la comercialización había sido agravada por la participación de una menor de edad.



