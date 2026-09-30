"Veneno", "Métodos para matar", "Yiya Murano" y más de 500 búsquedas: las pruebas que complican a la acusada por el crimen de Verónica Dessio

"Yiya Murano", venenos y distintas formas de matar fueron algunas de las búsquedas encontradas en los teléfonos analizados durante el juicio por el asesinato de Verónica Dessio, ocurrido el 23 de diciembre de 2020 en Parque Sicardi, La Plata.

El dato fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata por la especialista en análisis de dispositivos María Celeste Segui, quien expuso los resultados de los peritajes realizados sobre los celulares secuestrados durante la investigación.

Más de 500 consultas vinculadas con sustancias tóxicas y métodos para matar quedaron registradas en los dispositivos. Según se expuso durante la audiencia, las búsquedas se concentraron en fechas cercanas al crimen.

Ivana Mapis la acusada.

Entre las consultas también apareció una referencia al caso de Yiya Murano, la mujer condenada por el envenenamiento de tres amigas durante la década de 1970.

Dos celulares en la misma antena

La pericia aportó otro dato que la acusación considera relevante. Ivana Verónica Mapis utilizaba dos teléfonos: uno estaba registrado a su nombre y el otro tenía un chip prepago que figuraba a nombre de Dessio.

Ese segundo aparato aparecía identificado en distintos dispositivos con nombres como "Ros", "Rosana" o "Roxana".

El análisis de las antenas estableció que ambos teléfonos utilizados por Mapis impactaron en la misma celda exactamente en el mismo día, hora, minuto y segundo. Para la acusación, ese registro permite sostener que los dos aparatos estaban juntos y que el celular registrado a nombre de Dessio estaba en poder de Mapis.

Verónica Dessio cuando se casó con Carolina Pérez.

A eso se sumó el intercambio entre Mapis y José Antonio Alves, el otro imputado. El peritaje detectó 21 llamadas y 53 mensajes entre ambos, además de otras comunicaciones desde la segunda línea analizada.

Los contactos siguieron después del asesinato y llegaron hasta el 28 de diciembre, cuando Alves fue detenido.

El juicio se prepara para los alegatos

Durante la segunda parte de la audiencia declaró Cecilia Sambrosito, actual pareja de Mapis, quien cuestionó la versión brindada previamente por Carolina Pérez sobre el vínculo entre las tres mujeres.

Según Sambrosito, Pérez tenía influencia sobre Mapis y ella accedía a sus pedidos por culpa y por temor a perder la relación. La declaración puso en discusión uno de los posibles móviles que analiza la acusación: los conflictos afectivos entre Pérez, Dessio y Mapis.

Con los últimos testimonios quedó cerrada la etapa de prueba. Mapis y Alves no declararon durante el debate y sus defensas informaron que no harán uso de ese derecho.

El próximo miércoles 7 de octubre a las 10 comenzarán los alegatos de la Fiscalía, las querellas y las defensas. Las partes deberán exponer ante los jueces su interpretación de toda la evidencia incorporada al juicio.

Para la fiscal de juicio, Graciela Rivero, Dessio fue asesinada en un plan premeditado. La hipótesis sostiene que Mapis habría contratado a Alves como sicario por 250 mil pesos para eliminar a la abogada, a quien consideraba un obstáculo en su relación con Pérez.

La salida de Alves de la escena del crimen quedó registrada en una cámara de seguridad.

Dessio y Pérez habían sido la primera pareja de La Plata en acceder al Matrimonio Igualitario tras la sanción de la ley. Aunque se separaron, continuaron en contacto y la abogada vivía en un terreno ubicado detrás de la casa de su exmujer.

La salida de Alves de la escena del crimen quedó registrada por una cámara de seguridad.