Viajaba en micro con peluches rellenos de droga: tenía 50 kilos de marihuana y 4 de cocaína

Una mujer fue detenida en la provincia de Catamarca acusada de intentar transportar más de 54 kilos de marihuana y cocaína escondidos en peluches que transportaba en el interior de un bolso.

El hallazgo se produjo en un operativo en medio de la Ruta Nacional N.° 38, a la altura de La Merced, en el que participaban efectivos del Escuadrón 67, con apoyo del personal de las Unidades de Inteligencia de Gendarmería Nacional.

Parte del cargamento con el que viajaba la mujer.

Los efectivos a cargo del operativo notaron un bulto de peluches con forma de carpincho que tenían una forma desproporcionada y un peso que no era acorde a este tipo de juguetes y notaron que alguno de estos tenían un fuerte olor.

Según lo que expresaron las autoridades, estos peluches tenían un cargamento de varios ladrillos que contenían marihuana y cocaína, por lo que secuestraron los estupefacientes mientras avanza la investigación.

Cómo fue el hallazgo de los juguetes adulterados

Los peluches que llevaba una de las pasajeras de un micro que viajaba desde la ciudad de Orán, en Salta, hacia la provincia de Mendoza contenían aproximadamente 50 kilos de marihuana y un poco más de 4 kilos de cocaína.

Los gendarmes habían solicitado la documentación del micro y luego de esto comenzaron a revisar las pertenencias de los pasajeros, donde encontraron estas anomalías en un bulto de peluches con forma de carpincho.

Tras el hallazgo, la mujer quedó detenida por una infracción a la Ley de Drogas, y desde la Justicia Federal avanzan con la investigación para determinar el origen de los estupefacientes y cuál era el destino final.



