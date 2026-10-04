Viajaban en moto y los partió un rayo: la mujer murió y el hombre está muy grave

Una mujer de 31 años murió y su pareja, de 34, quedó herido de gravedad tras haber sido alcanzados por un rayo mientras se trasladaban en moto.

El trágico hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 10, sobre la ruta provincial N° 6, a 300 metros del acceso a Concepción del Yaguareté Corá, en Corrientes.

La pareja se dirigía hacia su vivienda, ubicada en el barrio Caaby Guazú, en medio de una tormenta, cuando un rayo los golpeó y los hizo con violencia del vehículo.

La víctima fatal fue identificada como Karina Giselle Lator, madre de dos chicos, quien viajaba junto a su pareja, Alejandro Fernández, de 34.

El lugar del trágico accidente.

Un trágico accidente

Dos efectivos de la comisaría local que se encontraban apostados en el acceso a la localidad vieron pasar a la pareja en la moto y, apenas unos segundos después, divisaron una intensa luz que descendió desde el cielo hacia el lugar por donde circulaban.

Inmediatamente después escucharon un fuerte estruendo y observaron a los dos ocupantes de la moto tendidos sobre el asfalto. Los agentes se acercaron para asistirlos y encontraron a Fernández con movimientos, mientras que Lator permanecía inmóvil.

Una ambulancia trasladó a ambos hasta el hospital local, donde los médicos confirmaron el deceso de la mujer. El hombre sufrió graves lesiones que obligaron a su traslado al Hospital María Auxiliadora, de Saladas, donde le practicaron estudios de mayor complejidad.

El caso quedó en manos del fiscal de Santa Rosa, Daniel Lezcano, quien lo caratuló como "muerte por causa dudosa" y ordenó una autopsia para determinar con precisión la causa del fallecimiento, si ocurrió por la descarga eléctrica o por el impacto contra el asfalto.