Viajaban en moto y quisieron asustar a un chico pero lo atropellaron y arrastraron por la calle

Un brutal e indignante ataque se produjo en la localidad bonaerense de Rojas cuando tres personas que circulaban en moto quisieron asustar a un niño que estaba en su bicicleta pero lo atropellaron y arrastraron varios metros.

El hecho ocurrió el jueves cerca de las 17:30 en el cruce de las calles Solís y Necochea y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Cómo fue el ataque

Según se observa en el video que se difundió en redes sociales, el chico estaba detenido al borde de la calle conversando con otros menores que estaban en la vereda cuando fue sorprendido por la maniobra de la moto en la que circulaban tres personas que en vez de seguir por el medio del camino se acercaron hasta el lugar en el que se encontraban los niños.

De acuerdo a las imágenes, la aparente intención era asustar al niño pero el pie del último de los ocupantes de la moto se atascó en la rueda trasera de la bicicleta lo que provocó que el menor fuera arrastrado varios metros por la calle.

La víctima permaneció tendida en el asfalto durante varios minutos mientras uno de los sujetos intentó incorporarlo sin éxito. Luego, otro adulto salió de una vivienda cercana y ayudó al menor. El video muestra que los responsables del hecho no permanecieron en el lugar ni solicitaron asistencia médica.

En tanto, sobre el estado de salud del niño, en las imágenes se lo ve con dolor tras el impacto, aunque no se dio a conocer por canales oficiales un parte médico.

Asimismo, los familiares del menor presentaron la denuncia correspondiente según informó el medio local Rojas Ciudad pero hasta el momento, no trascendieron datos concretos sobre la identidad de los adultos implicados ni se confirmó la detención de ninguno de ellos.