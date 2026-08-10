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Lunes, 10 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
DENUNCIA

¡VIDEO! Así cayó mechero increpado por un empleado de un comercio

Un delincuente fue grabado tras esconder una botella de aceite de oliva en su pantalón. El comerciante denunció una ola de robos en el centro de la ciudad balnearia.

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 Un delincuente fue increpado "in fraganti" mientras intentaba huir de un comercio ubicado en el centro de la ciudad de Mar del Plata con una botella de aceite de oliva oculta en su pantalón. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

El robo ocurrió el fin de semana pasado en una sucursal de Muscetta, ubicada sobre la calle Rivadavia al 2600, cuando un hombre aprovechó una desatención del personal para tomar un envase de aceite de oliva de las góndolas y ocultarlo entre su ropa. 

Inmediatamente, el ladrón se dirigió a la puerta de salida del comercio intentando pasar inadvertido entre los clientes que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, la maniobra fue advertida por un trabajador del local, quien comenzó a seguir al sospechoso y logró interceptarlo a pocos metros, antes de que el delincuente se perdiera de vista.

El empleado lo increpó acusándolo de llevarse mercadería del local y pudo recuperar la botella de aceite de oliva. 

Desde el local, informaron que este tipo de robos ya son habituales en ese y otros comercios ubicados en la zona céntrica de Mar del Plata.  

"Nuevamente nos siguen robando mercadería de todo tipo y no siempre los podemos agarrar. En esta oportunidad lo pudimos ver", dijo el dueño del comercio en diálogo con 0223. 

Además, señaló que falta una mayor presencia y patrullaje de la Policía en los corredores comerciales más transitados del centro marplatense. 

Asimismo, la empresa denunció otros hechos similares en sus otras dos sucursales ubicadas sobre la calle Alem y Patagones respectivamente. "Nos roban seguido al igual que a muchos locales del centro", sostuvo. 

Frente a la oleada de robos, los comerciantes de la zona crearon un sistema de alerta colectiva mediante grupos de WhatsApp, donde difunden fotos y videos de las personas identificadas cometiendo delitos. 

"Algunos los identificamos y los echamos. Igual son tantos que es imposible", aseguró el comerciante y agregó que en ocasiones, toman la decisión de no permitirles el ingreso porque ya reconocen a los delincuentes.

Tras recuperar la mercadería, el dueño de Muscetta advirtió que no realizará la denuncia: "En este caso y en muchos más no lo denunciamos. ¿No tiene sentido, para qué? Perdés tiempo y los chorros siguen caminando como si nada", afirmó. 

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