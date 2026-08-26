¡VIDEO! Así dos motochorros atacaron a Mariana Brey

Mariana Brey sufrió un violento intento de robo cuando llegaba a un instituto donde realiza actividad física. Dos motochorros armados la sorprendieron y huyeron tras el pedido de auxilio de la periodista.

Todo ocurrió el lunes cuando la periodista estaba por ingresar al instituto donde realiza actividad física cuando advirtió que una moto se había detenido cerca de ella.

En las últimas horas, además, consiguió las imágenes de una cámara de seguridad que registró el momento exacto del intento de robo.

Mientras caminaba por la vía pública, Brey estaba enviando un audio de WhatsApp cuando notó el movimiento de los delincuentes. "Yo estaba mandando un audio de WhatsApp cuando pasa la moto. Ahí me doy cuenta de que se había detenido. Algo no estaba bien", relató en el programa A la Barbarossa donde trabaja.

Frente a la situación, la periodista reaccionó de inmediato y salió corriendo para evitar que los motochorros pudieran alcanzarla.

"Corro y empiezo a pedir ayuda. Corrí rápido y no tomé mucha conciencia. En el momento reaccioné como pude", explicó al recordar los segundos de mayor tensión.

Según contó Brey, su reacción estuvo guiada por el miedo y el instinto de supervivencia. La periodista buscó alejarse de los delincuentes y comenzó a pedir auxilio mientras corría por la calle.

Pedido de ayuda

La desesperación también quedó reflejada en el registro de las cámaras de seguridad de un domicilio vecino, que captaron la secuencia a plena luz del día. Las imágenes muestran el momento en el que los motochorros intentaron concretar el ataque contra la periodista.

En medio de la huida, Brey golpeó un portón de chapa para llamar la atención de las personas que estaban en la zona. Sus gritos alertaron a vecinos y trabajadores de un lavadero de autos ubicado en la esquina.

"En la cuadra, justo en la esquina había un lavadero de autos, ahí salieron tres chicos", recordó la panelista. La presencia de estas personas hizo que los delincuentes desistieran del ataque y escaparan del lugar.

Tras el episodio, Brey contó que quedó visiblemente conmocionada y con taquicardia por el miedo. Al recordar lo sucedido, explicó el riesgo al que sintió que había estado expuesta: "Y zafé, qué sé yo de qué zafé, de que me peguen un tiro, de que me roben el celular, de que se suban a la camioneta y se la lleven con todo adentro".

Con las imágenes de las cámaras de seguridad ya en su poder, la periodista confirmó que radicará la denuncia correspondiente por el intento de robo.