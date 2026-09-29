¡VIDEO! Así fue el ataque en el que mataron a Tomás Rojas a la salida de un boliche

Tomás Ezequiel Rojas tenía 22 años había ido a bailar con amigos, Cerca de las 6 de la mañana del domingo, después de un altercado dentro del boliche Egipto, recibió un piedrazo en la cabeza durante una agresión en la calle y murió. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad. Hay cuatro detenidos.

El conflicto se inició dentro del local ubicado, después del enfrentamiento, los grupos salieron del boliche y continuaron sus recorridos hasta volver a cruzarse unas 15 cuadras más adelante a pocos metros de las vías del tren.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, varios jóvenes comenzaron a arrojar piedras contra el grupo en el que estaba Rojas. Una de ellas impactó en la parte posterior de la cabeza del joven, que cayó al suelo y quedó inconsciente.

Nicolás, uno de los amigos que acompañaba a Tomás, contó que al salir del boliche se encontraron con un grupo de entre cuatro y cinco personas que comenzó a gritarles y amenazarlos. "Nosotros no queríamos quilombo con nadie", relató sobre la decisión de continuar caminando sin responder a las provocaciones.

A pesar de que el grupo intentó alejarse, los otros jóvenes comenzaron a seguirlos y finalmente corrieron hacia ellos. De acuerdo con el relato de Nicolás, uno de los agresores fue contra uno de sus amigos y Tomás intervino para intentar separar a los involucrados.

La piedra fue secuestrada por los investigadores.

Fue entonces cuando uno de los jóvenes tomó una piedra y la arrojó. Pasó cerca de Nicolás y golpeó a Rojas en la parte posterior de la cabeza. "Le pegó atrás de la cabeza y quedó desmayado", contó su amigo.

Las imágenes incorporadas a la investigación muestran que integrantes del grupo tomaron elementos de la zona de las vías antes de la agresión. Tomás cayó sobre Puente French y no volvió a recuperar la conciencia.

Las cámaras que registraron el homicidio y las cuatro detenciones

Minutos después llegaron efectivos policiales y una ambulancia al lugar del ataque, pero los médicos no pudieron salvar al joven, que murió allí. Tomás vivía en Cañuelas, había estudiado en la Escuela Técnica N° 1 y durante las últimas semanas trabajaba en albañilería y reparación de techos.

Distintas cámaras de seguridad registraron parte del recorrido de los jóvenes y la secuencia que terminó con el ataque. Los registros pertenecen al Centro de Monitoreo 911 de Ezeiza y a dispositivos municipales y privados de la zona.

La Fiscalía analizó las filmaciones para reconstruir la secuencia y determinar qué conducta le atribuye a cada uno de los cuatro detenidos. Las imágenes se transformaron en una de las principales pruebas de la causa a cargo de la fiscal Florencia Belloc.