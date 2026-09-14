Video: así fue el choque del colectivo contra una casa en Temperley, en el cual murió el chofer

Una cámara de seguridad registró el momento en el cual un colectivo de la línea 527 terminó incrustado contra una vivienda de Temperley, accidente en el cual perdió la vida el chofer de la unidad que iba sin pasajeros y a una alta velocidad.

El impacto ocurrió alrededor de las 23 del sábado, en la esquina de Caaguazú y Dinamarca, partido de Lomas de Zamora, cuando por causas que se investigan el colectivero perdió el control del vehículo y chocó contra el frente de la casa.

El registro de una cámara privada permite observar la violencia del impacto y muestra cómo la parte delantera del colectivo quedó dentro de la propiedad, que sufrió importantes destrozos.

La Justicia busca determinar qué circunstancias provocaron el siniestro y, entre las hipótesis que se analizan, está la posibilidad de que el vehículo circulara a alta velocidad, tal como señalaron testigos.

El cumple que terminó de la peor manera

Dentro de la casa, la familia se encontraba festejando un cumpleaños cuando ocurrió el accidente.

Poco antes del impacto, la dueña de casa había acompañado a una hija al baño porque le sangraba un diente que tenía flojo.

Ese movimiento terminó evitando una tragedia mayor: "Me pongo a pensar que nos salvó el diente de mi hija", contó Viviana a TN.

Así quedó incrustado en la casa el colectivo.

Su marido estaba sentado en un sillón cuando el colectivo atravesó la propiedad: los escombros le golpearon una pierna y debió recibir asistencia médica.

Tras el choque, el hombre salió de la casa y se acercó al colectivo para auxiliar al conductor, pero el chofer, que había quedado atrapado entre los hierros de la unidad, ya estaba sin vida.

La escena posterior al accidente también dejó afectada a la familia. "Mi esposo está mal porque tiene todavía la imagen del hombre ahí", relató la mujer.