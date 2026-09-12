Video: así fue el choque en la Ruta 88 en el que murió una mujer de 77 años

Un mujer de 77 años murió como consecuencia de un violento choque entre una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Volkswagen Gol sobre la Ruta 88 a la altura del predio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), en el trazado que une Batán con Mar del Plata.

La policía bonaerense indicó que el fatal accidente tuvo lugar a las 10.30 del viernes, y quedó registrado por una de las cámaras de seguridad que hay en la zona.

Las autoridades continúan con la investigación de lo ocurrido, pero las pericias preliminares indican que la colisión fue protagonizada por la Toyota Hilux, conducida por un joven de 20 años, que se dirigía en sentido hacia Mar del Plata en el kilómetro 7,5 de la ruta provincial.

La imagen del video mostró que el Volkswagen Gol salía del barrio Colinalegre e intentó cruzar la ruta para doblar con sentido hacia la izquierda, cuando fue impactado de lleno por la camioneta que venía por el trazado provincial.

Reconstrucción del accidente

La filmación puede ser clave para reconstruir el hecho, ya que, previo a la colisión, un taxi realizó una maniobra desde la ruta hacia el camino que podría haberle tapado la visual tanto a la conductora del Gol como al de la Hilux. Sin embargo, se observa la diferencia de velocidad de ambos vehículos y ninguno intenta frenar.

Por la posición de los vehículos y la dinámica que muestra el registro, se presume que ese taxi pudo haber interferido en el campo visual de ambos conductores, aunque este punto deberá ser establecido mediante las pericias correspondientes.

Muerte en el acto

Las autoridades informaron que Marta Palmeyro (77) que conducía el automóvil murió en el acto, víctima del golpe que sufrió el vehículo del lado izquierdo: el impacto dio de lleno en la puerta delantera.

Tras el choque, ambos vehículos quedaron sobre el costado de la ruta, mientras que partes de la carrocería residieron desperdigados dentro del trazado, lo que llevó a las autoridades a cortar la ruta y desviar el tránsito por algunas horas.

Palabra judicial

Tras el aviso de emergencia, efectivos de Bomberos y una ambulancia del SAME arribaron al lugar, donde constataron el fallecimiento de la mujer. En tanto, los dos ocupantes de la Hilux recibieron asistencia en el lugar, y solo presentaban algunas contusiones. "Hay una desmedida imprudencia de los conductores", enfatizó el fiscal Germán Vera Tapia explicando la sucesión de accidentes que se registran en esa Ruta.

En diálogo con Canal 8, el fiscal confió que "en la Ruta 88 pasan muchas cosas y no solo en la parte de mano única sino en la parte también de la autovía". Y sostuvo que "si se sigue manejando a alta velocidad, no hay control posible".

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