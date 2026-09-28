Video: así la dueña de un almacén echó a trompadas y patadas en el trasero a un ladrón "goloso"

La dueña de un almacén sorprendió a un hombre que estaba a punto de salir del comercio con golosinas que no había pagado y lo reprendió a trompadas y patadas en el trasero, según se observa en el video registrado por una cámara de seguridad.

El episodio ocurrió el último sábado cerca de las 13:30 en un comercio que vende productos de almacén y de kiosco situado en la esquina de Estados Unidos y Perú, en la localidad de Centenario, provincia de Neuquén.

El hombre ingresó al negocio, guardó distintas golosinas y una caja de alfajores, y se dirigió a la puerta, donde fue interceptado por la dueña del comercio, quién le quitó la mercadería y empezó a "aleccionarlo".

En las imágenes se aprecia cómo la mujer, molesta con la situación, forcejea con el ladrón, le quita la caja de alfajores y le propina golpes de puño, para después "despedirlo" con una patada en el trasero.

De acuerdo con información aportada por Centenario Digital, el mismo ladrón "goloso" se habría robado una caja de bombones del mismo comercio pocos días antes.

El hecho se suma a otros episodios de inseguridad que habían sucedido en la fiambrería, en donde un hijo de la mujer fue atacado a golpes y amenazado de muerte, y una empleada recibió una puñalada.

Inseguridad y violencia

En enero pasado, tres jóvenes que, según la mujer, ya habían robado en su negocio, ingresaron al comercio. Cuando se les pidió que se fueran para evitar problemas, amenazaron al hijo de la propietaria.

En medio de una discusión y forcejeos, el joven intentó expulsarlos utilizando un aerosol, pero uno de los agresores respondió con botellazos.

La violenta situación provocó daños en el comercio: se rompieron varios exhibidores, una caramelera y parte del equipamiento fiscal.

La dueña del lugar había asegurado que ese no era un hecho aislado y que en un intento de robo anterior una empleada había sido apuñalada. "Esto ya pasó todos los límites. Ahora no solo roban, ahora atacan y amenazan de muerte", había expresado la mujer tras aquel episodio.