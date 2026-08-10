Así llegó Pity Álvarez al tribunal que lo juzgará por homicidio: look "rocker" y un sugestivo mensaje en su remera

Cristian "Pity" Álvarez se presentó este lunes en los tribunales porteños para afrontar, desde las 10:30, la primera audiencia del juicio oral por el homicidio de Cristian "Gringo" Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

El músico arribó al edificio judicial con una imagen fiel a su estilo: llevaba un gorro de polar, anteojos oscuros y ropa de estética "rocker". Pero lo que más llamó la atención del "look" elegido para la primera audiencia del proceso que determinará su responsabilidad por el crimen fue su remera: tenía la frase "y si esperás vas a entender", de su éxito "Nunca Quise".

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que había ratificado el comienzo del juicio y rechazado el pedido de suspensión presentado por la defensa del ex cantante de Viejas Locas e Intoxicados.

Las audiencias comenzarán a las 10.30 y están previstas también para los días 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y 2, 7, 9 y 14 de septiembre. Durante el proceso está previsto que declaren alrededor de 70 testigos.

El crimen por el que Pity Álvarez llegó a juicio

El expediente sostiene que el episodio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, luego de una discusión entre Álvarez y Díaz en el complejo Samoré.

Según la acusación, en medio del enfrentamiento el músico sacó del bolsillo de su campera una pistola calibre 6.35 y efectuó un balazo contra la cabeza de Díaz. Cuando la víctima cayó al piso, le habría disparado otras tres veces en la misma zona y luego escapó.

Así llegó Pity Álvarez al tribunal que lo juzgará por homicidio (NA).

Las heridas provocaron lesiones cefálicas fatales y una hemorragia interna que terminaron con la vida de Díaz.

El caso había llegado a la instancia de juicio oral en noviembre de 2018, aunque el proceso sufrió distintas postergaciones: en 2021 y en 2023 el trámite quedó suspendido a raíz de los informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense sobre la salud mental del acusado. Ahora, después de años de demoras judiciales, el debate finalmente comenzó.