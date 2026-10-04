¡VIDEO! Así motochorros balearon a un hombre para robarle la bicicleta

Dos delincuentes le dispararon en la pierna a un joven de 27 años que circulaba en bicicleta este domingo por la mañana para robarle el rodado. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de una vivienda.

El dramático hecho ocurrió cerca de las 7:40 en la intersección de la calle 58, entre 147 y 148, de la localidad de Los Hornos, cuando el ciclista fue abordado por los delincuentes que lo empujaron de su vehículo y le dispararon cuando se encontraba en el suelo.

Según se ve en las imágenes, el ladrón que bajó de la motocicleta y le disparó a la víctima tomó la bicicleta para huir del lugar. Los investigadores determinaron que el rodado utilizado tenía una denuncia por robo que había sido presentada horas antes.

El hombre recibió un balazo calibre .22 que había quedado alojado en su pierna y sin orificio de salida y fue asistido por los vecinos que escucharon la detonación antes de que llegaran las autoridades policiales.

El acompañante se bajó de la moto para dispararle y llevarse la bicicleta.

Los policías confirmaron que venían siguiendo a los delincuentes desde la zona de Melchor Romero, a pocos kilómetros de donde ocurrió el robo de la bicicleta; sin embargo, hasta el momento no pudieron identificar a los agresores.

Tras el robo, los investigadores buscan determinar cómo fue el camino de la fuga de los delincuentes y si el vehículo había sido utilizado para cometer otros delitos durante el trayecto.



