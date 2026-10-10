Video: así motochorros persiguieron a toda velocidad a un conductor por la autopista Buenos Aires-La Plata

Increíbles escenas de tensión se vieron en la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde dos motochorros pesiguieron y amenazaron a un conductor, que logró escapar.

La Policía finalmente logró detener a uno de los delincuentes. En el video se observa como uno de los ladrones saca el arma y lo amenaza para robarle.

El conductor decidió acelerar con su moto para no ser interceptado mientras que los ladrones, lejos de desistir, siguieron a toda marcha a su víctima.

Las imágenes del video muestran el momento en que los dos atacantes se acercaron al vehículo y lo siguieron de cerca. A uno de los ladrones se lo llega a ver con la cara descubierta.

Después del intento de asalto, la Policía identificó y detuvo a uno de los presuntos involucrados en el hecho. Fue identificado como Lautaro Nahuel Estigarribia, de 19 años, y quedó acusado de robo simple.

Su presunto cómplice permanece prófugo y tiene un pedido de captura por robo agravado por el uso de arma de fuego.







